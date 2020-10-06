Эти тополя еще Дягилева помнят: Самые необычные деревья Перми

Тополям у оперного больше 100 лет. Фото: Андрей МАТЛИН

В выходные синоптики обещают нам возвращение «бабьего лета». Ловите момент и успевайте насладиться красками золотой осени. А чтобы прогулка была действительно незабываемой, предлагаем обойти несколько мест в Перми, где посреди каменных просторов мегаполиса растут деревья¸ которые сильно отличаются от своих собратьев - размерами или формой.

В сквере у оперного театра немало вековых деревьев. Фото: Андрей МАТЛИН

Как уверяют пермские ученые, общение с подобными древесными исполинами весьма полезно.

- Такие деревья не случайно манят и приковывают взгляд, этому может быть научное объяснение, - говорит профессор кафедры биогеоценологии и охраны природы, кафедры ботаники и генетики растений ПГНИУ Михаил Рогозин. - Еще 15 лет назад мы решили разобраться, почему в одних местах старые крупные деревья сохранились и неплохо себя чувствуют, а стоящие рядом молодые насаждения чахнут. Мы обратили внимание, что деревья-исполины располагаются в так называемых геоактивных зонах Земли. Они намного опережают в росте растущие по соседству деревья такого же возраста. Эти зоны благотворны и для людей.

Столетние тополя у оперного до сих пор прибавляют в обхвате - по сантиметру в год. Фото: Андрей МАТЛИН

Где же растут такие деревья в Перми?

Дуб-долгожитель посреди асфальтовых полей

Напротив дома на улице Революции, 4, в нижней излучине Средней дамбы, стоит 200-летний дуб. Примечателен он не только своими внушительными размерами, но и поразительной выносливостью. А также - историей своего спасения.

Такой ствол не обхватишь! Фото: Андрей МАТЛИН

Посажен он был еще в начале XIX века возле частного дома. До 2000-х годов его окружали березы и сосны, над которыми он возвышался. А потом началось строительство путепровода через «новый центр». Деревья спиливали одно за другим, но Вере Лапшиной, жене известного пермского художника, удалось упросить начальника стройки оставить для кудрявого красавца меленький клочок земли. Настолько крохотный, что, казалось, дереву на нем не выжить. Ведь рядом ездили машины, заминая корни.

К делу подключились волонтеры - поставили самодельную оградку, а позже вокруг дерева установили надежное ограждение.

Обхват дуба - 225 сантиметров.

«Лечебный» исполин

Еще один дуб-рекордсмен возвышается рядом с городской клинической больницей №4, во дворе десятиэтажного дома на улице Грачева, 25. Его ствол - почти 3 метра в обхвате! То есть дереву больше 200 лет.

Исполинский дуб на Грачевке - почти 3 метра в обхвате! Фото: Андрей МАТЛИН

В жаркий день дерево бросает тень на детскую площадку, которая расположилась под его густой кроной.

- Наши дети любят здесь играть, - говорит жительница десятиэтажки Елена. - Они приникают к стволу, пытаются обхватить его руками и смеются, потому что сразу ведь ясно, что обнять им его не удастся. Сюда приходят пациенты больницы - просто посидеть на лавочке. Многие говорят, что у них сразу улучшаются настроение и самочувствие.

Тополя у оперного

В прошлом году у оперного спилили самый старый в городе тополь. Все, что от него осталось, - огромный круглый спил, который установили у дверей кафедры биогеоценологии классического университета. Если набраться терпения, можно пересчитать на нем годовые кольца и убедиться, что тополю было более 100 лет.

Тополя у оперного "помнят" еще антрепренера Сергея Дягилева. Фото: Андрей МАТЛИН

Но у спиленного тополя остались братья-ровесники! Стоят они там же - позади театра. Три - почти «в обнимку», рядышком, четвертый чуть поодаль. Судя по всему, эти деревья высаживали после того, как в 1879 году было построено каменное здание театра. И они вполне могут «помнить» нашего земляка, антрепренера с мировым именем Сергея Дягилева.

Рябины-исполины

В сквере у оперного можно полюбоваться и деревьями других пород - лиственницами, березами, ивами. Растут здесь и рябины-долгожители, возраст которых явно перевалил за 80 лет.

Вот такая рябина вымахала у здания медакадемии. Фото: Андрей МАТЛИН

Если прогуляться до дома №27 по улице Петропавловской, можно, задрав голову, рассмотреть рябину-великаншу. Она стоит у здания медакадемии среди лип.

- Считается, что рябина может вырасти до 15 метров, а эта вымахала - почти до 25-метровой высоты! - говорит Михаил Рогозин. - Такой рябины мне нигде встречать не приходилось. Она возвышается почти вровень со стоящими рядом липами!

Лиственница, похожая на сакуру

В микрорайоне Разгуляй по соседству с индивидуальными домами-коттеджами растет единственное на улицах Перми дерево, занесенное в национальный реестр удивительных деревьев России. Это - лиственница с причудливо раскидистой кроной, отчего дерево чем-то напоминает японскую сакуру.

Эта лиственница занесена в национальный реестр удивительных деревьев России. Фото: Андрей МАТЛИН

- До 2015 года дерево было скрыто за деревянными постройками, - объясняется в национальном реестре. - Вероятно, теснота повлияла на то, что оно имеет такую необычную форму. После сноса ветхих строений волонтеры зачистили корневое пространство вокруг лиственницы, построили деревянный короб и заполнили его свежей землей.

К сожалению, чудо-лиственница растет на пустыре, который примыкает к коттеджам. В отличие от ухоженных газонов особняков он весь зарос крапивой, которая почему-то здесь вытягивается высотой почти в человеческий рост. Впрочем, сейчас она подсохла и не жалится, так что при желании подойти к удивительному дереву вполне возможно.

КСТАТИ

«К этой чудо-ели нужно ходить в гости зимой»

Есть в Перми и такие деревья, поездку к которым нужно планировать заранее. Одно из таких деревьев - гигантская ель, которая растет не так уж далеко от центра: к югу от поселка Архирейки, на склоне.

В новогодние праздники можно прокатиться на лыжах в гости к ели-великанше. Фото: Михаил Рогозин.

- Это самая крупная ель не только в лесах Перми, но и во всем Пермском крае! - говорит Михаил Рогозин. - Только представьте: у нее почти метровый диаметр ствола - 87 сантиметров, высота - 35 метров!

К этой гигантской ели ведет тропа здоровья от лыжной базы «Динамо». Летом по ней, увы, ходят немногие. Но вот зимой до этого места прокладывают лыжню. Так что вполне можно запланировать семейный новогодний поход в гости к гигантской лесной красавице. Для тех, кто пользуется навигатором, сообщаем точные координаты: N57°59´10.25´´ Е56°20´31.44´´