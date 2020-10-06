Назначая пациентам препараты от коронавируса, врачи учитывают соотношение риска и пользы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В октябре в пермские аптеки завезли лекарство от коронавирусной инфекции. В свободной безрецептурной продаже появились «Коронавир» и «Арепливир». Стоимость одной упаковки превышает 11-12 тысяч рублей.

Но дело даже не в заоблачной цене препарата, а в том, может ли человек, получивший положительный тест на COVID-19, купить его, пропить и вылечиться? Обо всех тонкостях применения лекарственных средств от коронавируса, рассказала в эфире радио «Комсомольская правда» - Пермь» (96,6 FM) главный фармаколог министерства здравоохранения Пермского края Ольга Тазиева.

- Во время пандемии любое государство будет радо, когда для победы над вирусом появляется лекарство, - объясняет Ольга Тазиева. – Но у нас произошло это достаточно быстро, поэтому опыт применения данных препаратов очень сильно ограничен, и его безопасность требует дальнейшего изучения.

Пока, по мнению фармаколога, ни в России, ни в мире еще не изобретено ничего такого, чтобы действительно помогло бы победить этот вирус.

А продающиеся в пермских аптеках препараты «Коронавир» и «Арепливир» ингибируют полимеразу коронавируса и ранее были предложены методическими рекомендациям для лечения средней и тяжелой формы течения коронавирусной инфекции. Сегодня этим препаратом пытаются лечить и легкую степень COVID-19, распределяя его в аптеки.

Журналисты «Комсомолки» обзвонили несколько аптек и уточнили, можно ли приобрести лекарства от коронавируса без рецепта. Везде был получен положительный ответ.

- Помимо того, что цена кусается, и на курс лечения необходимо две упаковки (а это 25 тысяч рублей, - Ред.), как врач-фармаколог я должна предупредить, что любое назначение лекарственных препаратов должно осуществляться только лечащим врачом, - напомнила Ольга Тазиева. - Не скрою, часто провизоры и фармацевты берут на себя ответственность назначать лекарственные препараты. Но давайте подумаем, насколько эти специалисты грамотны? Есть ли у них опыт клинического наблюдения за пациентом? Знают ли они о побочных реакциях, которые могут появиться у человека?

Известно, что «Коронавиром» и «Арепливиром» сейчас проходят лечение те пациенты, которые госпитализированы в больницы. Почему человек, болеющий коронавирусом в легкой форме, не может пропить курс самостоятельно без обращения к врачам?

- Да, эти препараты в больницах есть, но для их назначения каждому конкретному пациенту, решение принимает врачебная комиссия, исходя из соотношения риска и пользы, - объясняет главный фармаколог края. – Каждый пациент, которому в нашей больнице назначен этот препарат, имеет прямой номер моего телефона и обо всех побочных реакциях и индивидуальных ощущениях он сообщает лично мне.

А рисков у применения данных препаратов немало. К примеру, даже изобретенный в Японии противовирусный «Фавипиравир» решили пока не регистрировать, так как он обладает тератогенным свойствами. И фармнадзор Японии четко следит, чтобы препарат работал на благо пациента. К примеру, женщина может и знать, что она беременна, а после приема препарата у нее может родиться ребенок с уродствами или произойдет смерть плода. Поэтому перед тем, как назначать этот препарат женщине, ей проводят тест на беременность.

Еще известно, что эти препараты могут нарушать сперматогенез и имеют другие побочные эффекты, к примеру, формирование лекарственного гепатита или угнетение ростков кроветворения. Также у лиц пожилого возраста отмечаются моторные нарушения или падения, при которых могут происходить переломы шейки бедра, позвоночника…

КСТАТИ

100 % радиослушателей «Комсомольской правды» в Перми (96,6 FM) заявили, что из-за высокой цены не будут покупать эти препараты.

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