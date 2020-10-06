«Детям не в чем идти в школу». В Пермском крае пожар оставил многодетную семью без всего

После пожара дом не подлежит восстановлению. Фото: пострадавшей семьи.

Пожар, который уничтожил дом многодетной семьи, произошел в деревне Средняя Мельница в Кунгурском районе 3 октября около 23 часов. В доме уже легли спать муж с женой и двое мальчиков. Женщина проснулась от увиденного из окна огня, горела ограда, огонь уже перекинулся на дом.

Пожар случился, когда уже все спали. Фото: пострадавшей семьи.

- Дом сгорел и пристрой к нему: стены, крыша, выбиты окна, сгорело все имущество, братьям не в чем идти в школу, - рассказывает Лиана Смолякова. - Из горящего дома все выскочили в чем были. Семья наша многодетная, нас у родителей четверо, но я еще один брат живем отдельно. Двум младшим братьям 14 и 12 лет. Сейчас их приютила у себя наша бабушка, но как жить дальше - не представляем, зима на носу, дом восстановлению не подлежит.

- Такой пожар действительно зарегистрирован, - рассказали нам в ГУ МЧС по Пермскому краю. - Дом серьезно пострадал - повреждены стены, кровля. Проводится проверка, причины возникновения пожара устанавливаются.

Если вы хотите помочь пострадавшей семье, им можно позвонить по телефонам и узнать, какая конкретно помощь требуется: + 7902 837 53 71 - Екатерина Борисовна, + 7 951 952 53 84 - Василий Иванович. Мальчикам необходимы вещи, размер XL и обувь 39-40.