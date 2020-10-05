Коронавирус в Перми последние новости на 6 октября: в Прикамье не осталось территорий, свободных от COVID-19

- Фото: Иван МАКЕЕВ

В Роспотребнадзоре сообщили, что по результатам исследований за минувшие сутки, в Прикамье выявлен 87 случай заражения коронавирусной инфекцией: 31 человек проходит лечение в больницах, 56 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Новые заболевшие проживают в 18 территориях региона.

По подсчетам краевого оперштаба, общее число инфицированных в Пермском крае достигло 10248. Ежесуточный прирост больных составил 0,9% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,09 (на 4 октября – 1,09). С картой распространения коронавируса в Пермском крае можно ознакомиться на сайтеwww.permkrai.ru/antivirus.

Из 87 новых инфицированных – 37 мужчин, 44 женщины, 6 детей (5 мальчиков и 1 девочка). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 31 человек, 36 человек в возрасте 45-65, 14 человек старше 65 лет.

- Больше всего инфицированных выявлено в краевой столице (46), - отметили в краевом оперштабе. - В Пермском районе обнаружено 10 заболевших, еще 8 - в Чайковском. Четыре инфицированных за сутки выявлено в Кунгурском районе, три - в Добрянке. Еще по два заболевших обнаружено в Губахе, Орде и Суксуне. По одному заболевшему коронавирусом результаты исследования подтвердили в 10 территориях Прикамья: Александровском округе, Березовском районе, Березниках, Кизеле, Кудымкаре, Горнозаводске, Кишерти, Куединском районе, Лысьве и Соликамске.

Всего в Пермском крае выявлено 10248 заболевших. На сегодня случаи заражения коронавирусом зафиксированы во всех территориях Прикамья.

Краевой Минздрав дополнительно развернул 115 коек в Октябрьском, Лысьве и Пермском районе – всего в трех медицинских учреждениях региона. Из 2867 развернутых коек свободны 450 (15,7%). Это соответствует рекомендациям Минздрава РФ от 21 августа, в которых говорится, что целевой показатель резервного количества коек для лечения COVID-19 должен составлять 15% от среднего значения от фактически развернутого коечного фонда в регионе.