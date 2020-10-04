Коронавирус в Перми последние новости на 5 октября: заболевших женщин в 2 раза больше, чем мужчин

В больницах региона находится 1435 человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным Роспотребнадзора, на утро 5 октября всего с начала пандемии в Прикамье коронавирусная инфекция подтверждена у 10161 человек. За минувшие сутки в Пермском крае выявлено 84 новых случаев заражения COVID-19: 39 человек проходят лечение в больницах, 45- амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Из вновь заболевших – 29 мужчин, 54 женщины, 1 ребенок. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 15 человек, 30 человек в возрасте 45-65, 38 человека старше 65 лет.

За минувшие сутки из больницы выписаны 43 человека. Общее количество выздоровевших составляет 6933.

Также за прошлые сутки зафиксированы две смерти от коронавируса, а также три летальных случая с инфицированными пациентами. Таким образом, от COVID-19 умерли 290 человек, и еще 191 инфицированный пациент скончался по причинам, не связанным с коронавирусом.

В больницах находится 1435 человек. Всего проходят лечение 2852 человека (2663 - с коронавирусом, а также 189 пациентов с ОРВИ, пневмонией, по ним ожидается подтверждение на COVID-19).

Инфографика: оперштаб

За сутки в лабораториях Пермского края проведено 6339 исследований на коронавирусную инфекцию. В общей сложности в регионе сделано около 600 тысяч тестов. .