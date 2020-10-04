"Откуда 46 миллионов?". У сотрудницы ГУФСИН отберут две гостиницы на Азовском море

Темрюкский район - один из самых солнечных в Краснодарском крае.

Два общежития неподалеку от побережья Азовского моря в Темрюкском районе Краснодарского края, переоборудованные под гостиничные комплексы, а также участок земли площадью почти 4 тысячи квадратных метров вокруг них станут собственностью государства. Такое решение принял суд, удовлетворивший иск прокуратуры Пермского края.

Пять лет назад этот райский уголок выкупил за 46 миллионов пермский предприниматель, муж сотрудницы ГУ ФСИН России по Пермскому краю. Его семейное положение важно в том смысле, что жена обязана подавать декларации о доходах на себя, супруга и детей. И находящееся в собственности мужа чиновницы недвижимое имущество заинтересовало сотрудников краевой прокуратуры, проводивших проверки сотрудников ГУ ФСИН в рамках борьбы с коррупцией.

Выяснилось, что сумма, потраченная на приобретение недвижимости, превышала совокупный доход семьи сотрудницы за три предыдущих года. Сотрудница ГУФСИН не смогла объяснить, откуда она взяла 46 миллионов.

- Законность получения доходов, за счет которых приобретено имущество, не была подтверждена, - рассказали в краевой прокуратуре. - В связи с этим прокуратура Пермского края направила в суд иск об обращении обеих гостиниц в доход государства.

Дело в отношении обоих супругов о признании недействительной сделки купли-продажи и обращении недвижимости в доход государства, рассматривал суд в Новороссийске, который 30 сентября и удовлетворил иск.