Коронавирус в Перми последние новости на 4 октября: у 9% жителей края есть антитела к COVID-19

В больницах на лечении находятся 1422 человека, дома на карантине под наблюдением врачей – 1350. Фото: Иван МАКЕЕВ

На утро 4 октября число заболевших коронавирусом в Пермском крае составляет 10 077 человек.

- Ежесуточный прирост за минувшие сутки составил 0,9%, коэффициент распространения болезни - 1,1, - сообщили в краевом оперштабе. - Из 86 новых инфицированных, выявленных накануне 32 мужчины, 53 женщины и один ребенок. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 10 человек, 35 человек в возрасте 45-65, 40 человек старше 65 лет.

В больницах на лечении находятся 1422 человека, дома на карантине под наблюдением врачей – 1350.

За минувшие сутки в Пермском крае коронавирус унес жизни трех человек. Всего с начала пандемии от новой инфекции скончались 288 жителей края, еще 188 инфицированных умерли от сопутствующих заболеваний.

По данным на начало октября у 107 тысяч жителей Прикамья (а это 9% населения) есть антитела к коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют клинические исследования, которые были проведены за последнее время в 10 лабораториях края

- В среднем в сутки в Пермском крае проводится более 4 тысяч тестов на коронавирус, а всего было проведено 587 тыс. исследований на COVID-19, - сообщил глава регионального Роспотребнадзора Виталий Костарев.

Тестирование проводится в четырех лабораториях Минздрава: краевом центре борьбы со СПИД, краевой инфекционной больнице, краевой станции переливания крови и краевой клинической больнице. Остальные – в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, ГУФСИН, ФМБА России МСЧ №140, а также в частных клиниках.

Стало известно, что в аптеках Перми появилось российское лекарство от коронавируса. Его стоимость превышает 11-12 тысяч рублей.

Инфографика: оперштаб.

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