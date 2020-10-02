Коронавирус в Перми последние новости на 3 октября: в Прикамье предприятиям и организациям предложили вновь переводить сотрудников на «удаленку»

Поцелуй в масках. Фото: Борис КУДРЯВОВ

По данным Роспотребнадзора, в Пермском крае за прошедшие сутки выявили 83 новых случая заражения COVID-19: 54 человека проходят лечение в больницах, 29 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

По информации краевого оперштаба, общее число инфицированных в Пермском крае достигло 9991. Ежесуточный прирост больных составил 0,8% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,07 (на 1 октября – 1,05). С картой распространения коронавируса в Пермском крае можно ознакомиться на сайтеwww.permkrai.ru/antivirus.

Из 83 новых инфицированных – 33 мужчины, 49 женщины, 1 ребёнок. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 17 человек, 37 человек в возрасте 45-65, 28 человек старше 65 лет.

На последнем заседании краевого оперштаба был рассмотрен вопрос о режиме дистанционной работы для сотрудников организаций и предприятий Прикамья. Работников предложили вновь переводить на «удаленку».

- Многие предприятия в регионе уже имеют успешный опыт организации рабочего процесса удаленно, - прокомментировал такое решение глава региона Дмитрий Махонин. - Сейчас мы рекомендуем перевести на дистанционный формат тех сотрудников, чье непосредственное присутствие в офисе не требуется. Это позволит снизить количество социальных контактов, а также пассажиропоток в общественном транспорте в часы пик.

Окончательное решение оставили за руководителем учреждения или госоргана.