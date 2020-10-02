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«Учу уроки даже на переменках». Как изменилась жизнь пермского семиклассника, который на год отказался от гаджетов

Закончился первый месяц эксперимента, «Комсомолка» узнала, что за это время сумел достичь школьник
Алена ОВЧИННИКОВА
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Максим уверен, что сможет год обходиться без игр и просмотра видеороликов. Фото: семейный архив.

Максим уверен, что сможет год обходиться без игр и просмотра видеороликов. Фото: семейный архив.

1 сентября пермский семиклассник Максим Смолин запустил личное испытание «364 дней без смартфона и игр на гаджетах». Уже месяц он не живет в сети, хотя раньше «зависал» там по 4-6 часов в день. Впереди у подростка еще 11 месяцев необычного челенджа. «Комсомолка» узнала, как парню живется без игр и просмотра бесконечных роликов на Youtube.

А слабо за месяц прочитать 30 книг?

- Все началось 1 августа, - рассказывает его папа Александр. – Сыну на лето задали прочитать около 30 произведений. Я спросил, когда он их начнет читать. Макс сказал, что прямо сегодня. И тогда я предложил пари: если к 25 августа он прочитает все книги и сможет пересказать мне содержание пяти на мой выбор, то я куплю ему крутой сотовый телефон.

Максим обрадовался и засел за книги, но запала хватило только на пару дней. Потом подросток переключился на интернет. И 25 августа спор, естественно, проиграл.

- Вам надо было у меня телефон забрать, это он во всем виноват! – расстраивался парень.

- А ты откажись от него, - предложил папа.

Максим подумал и согласился. Сначала говорили про 100 дней без смартфона, а потом решили замахнуться на 365!

Родители по-новому открывают сына

- Перешли на обычный кнопочный телефон, а чтобы была дополнительная мотивация, рассказали об этом в соцсетях, - объясняют папа с сыном. – Чтобы эксперимент был публичным, и точно не свернуть с выбранного пути. Плюс у нас будет возможность сообщать результаты достижений.

И вот у Максима прошел первый месяц этого непростого пути. Первые итоги радуют не только самого подростка, но его родителей и педагогов.

- Макс стал более общительный, - говорят довольные родители. – Раньше придешь домой, сын есть, но его вроде как и нет. Он сидит в телефоне. Общение ограничивалось фразами: «Что получил?» и «Как дела?» А сейчас он приходит и разговаривает с нами, делится своими идеями и проблемами, просит с уроками помочь. Мы сейчас просто по-новому открываем своего сына!

Причем, о положительных успехах челенджа говорят комментарии друзей и педагогов к постам подростка: «Ты молодец, Максим, мы видим, что на уроках стал гораздо внимательней», «Вот это поворот! Удачи!», «А вот я так не смогу», «Не останавливайся!», «Мы в тебя верим!»

Рывок в учебе и спорте

Шестой класс Максим итак закончил без троек, зато в седьмом просто рванул в учебе.

Школьник говорит, что его жизнь стала гораздо интересней. Фото: семейный архив.

Школьник говорит, что его жизнь стала гораздо интересней. Фото: семейный архив.

- Самый большой плюс этого эксперимента - я стал лучше учиться! – говорит парнишка. – Раньше играл в игры, а сейчас появилось время, чтобы подучить уроки. Конечно, иногда хочется взять телефон и засесть играть, но я держусь и понимаю, что это на благо мне не пойдет. Да и вообще мне жить сейчас намного интересней стало. Раньше меня телефон занимал, а сейчас я выбираю, чем заняться.

Парень поступил в школу программирования, читает любимую фантастику, смотрит кино, готовится к ВПР, ходит в батут-центр, на костюмированные дискотеки, катается на велосипеде в Балатовском парке и просто гуляет с друзьями по набережной.

Правда в школе на перемене у него появляются проблемы с общением, и Максим это не скрывает. После звонка все одноклассники поголовно достают мобильники и начинают играть в игры, а Максиму приходится самому искать себе занятие.

- Я порисую, примеры порешаю, к следующему уроку приготовлюсь, - объясняет он.

А еще парнишка занялся спортом. Он отжимался 25 раз, а вот подтягиваться у него не получалось.

- Зато сейчас сын идет из школы, за водой или мусор выносить, и возле турника во дворе останавливается, - говорит папа мальчика. – За месяц он стал подтягиваться восемь раз! А отжимание хочет до 100 раз довести. Я вижу, что он сейчас гораздо более уверенный стал.

- Игры сейчас мне только снятся, - немного с грустью говорит школьник. - Однажды приснилось, что я вышел на супер-уровень. Но я не сдамся и обязательно выдержу эти 365 дней.

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