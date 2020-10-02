«Учу уроки даже на переменках». Как изменилась жизнь пермского семиклассника, который на год отказался от гаджетов

Максим уверен, что сможет год обходиться без игр и просмотра видеороликов. Фото: семейный архив.

1 сентября пермский семиклассник Максим Смолин запустил личное испытание «364 дней без смартфона и игр на гаджетах». Уже месяц он не живет в сети, хотя раньше «зависал» там по 4-6 часов в день. Впереди у подростка еще 11 месяцев необычного челенджа. «Комсомолка» узнала, как парню живется без игр и просмотра бесконечных роликов на Youtube.

А слабо за месяц прочитать 30 книг?

- Все началось 1 августа, - рассказывает его папа Александр. – Сыну на лето задали прочитать около 30 произведений. Я спросил, когда он их начнет читать. Макс сказал, что прямо сегодня. И тогда я предложил пари: если к 25 августа он прочитает все книги и сможет пересказать мне содержание пяти на мой выбор, то я куплю ему крутой сотовый телефон.

Максим обрадовался и засел за книги, но запала хватило только на пару дней. Потом подросток переключился на интернет. И 25 августа спор, естественно, проиграл.

- Вам надо было у меня телефон забрать, это он во всем виноват! – расстраивался парень.

- А ты откажись от него, - предложил папа.

Максим подумал и согласился. Сначала говорили про 100 дней без смартфона, а потом решили замахнуться на 365!

Родители по-новому открывают сына

- Перешли на обычный кнопочный телефон, а чтобы была дополнительная мотивация, рассказали об этом в соцсетях, - объясняют папа с сыном. – Чтобы эксперимент был публичным, и точно не свернуть с выбранного пути. Плюс у нас будет возможность сообщать результаты достижений.

И вот у Максима прошел первый месяц этого непростого пути. Первые итоги радуют не только самого подростка, но его родителей и педагогов.

- Макс стал более общительный, - говорят довольные родители. – Раньше придешь домой, сын есть, но его вроде как и нет. Он сидит в телефоне. Общение ограничивалось фразами: «Что получил?» и «Как дела?» А сейчас он приходит и разговаривает с нами, делится своими идеями и проблемами, просит с уроками помочь. Мы сейчас просто по-новому открываем своего сына!

Причем, о положительных успехах челенджа говорят комментарии друзей и педагогов к постам подростка: «Ты молодец, Максим, мы видим, что на уроках стал гораздо внимательней», «Вот это поворот! Удачи!», «А вот я так не смогу», «Не останавливайся!», «Мы в тебя верим!»

Рывок в учебе и спорте

Шестой класс Максим итак закончил без троек, зато в седьмом просто рванул в учебе.

Школьник говорит, что его жизнь стала гораздо интересней. Фото: семейный архив.

- Самый большой плюс этого эксперимента - я стал лучше учиться! – говорит парнишка. – Раньше играл в игры, а сейчас появилось время, чтобы подучить уроки. Конечно, иногда хочется взять телефон и засесть играть, но я держусь и понимаю, что это на благо мне не пойдет. Да и вообще мне жить сейчас намного интересней стало. Раньше меня телефон занимал, а сейчас я выбираю, чем заняться.

Парень поступил в школу программирования, читает любимую фантастику, смотрит кино, готовится к ВПР, ходит в батут-центр, на костюмированные дискотеки, катается на велосипеде в Балатовском парке и просто гуляет с друзьями по набережной.

Правда в школе на перемене у него появляются проблемы с общением, и Максим это не скрывает. После звонка все одноклассники поголовно достают мобильники и начинают играть в игры, а Максиму приходится самому искать себе занятие.

- Я порисую, примеры порешаю, к следующему уроку приготовлюсь, - объясняет он.

А еще парнишка занялся спортом. Он отжимался 25 раз, а вот подтягиваться у него не получалось.

- Зато сейчас сын идет из школы, за водой или мусор выносить, и возле турника во дворе останавливается, - говорит папа мальчика. – За месяц он стал подтягиваться восемь раз! А отжимание хочет до 100 раз довести. Я вижу, что он сейчас гораздо более уверенный стал.

- Игры сейчас мне только снятся, - немного с грустью говорит школьник. - Однажды приснилось, что я вышел на супер-уровень. Но я не сдамся и обязательно выдержу эти 365 дней.