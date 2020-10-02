Дешевле, чем килограмм колбасы. Стало известно, как недорого улететь из Перми в Москву

Улететь до Москвы можно за 499 рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Слетать на денек в Москву «разогнать тоску» можно за вполне приемлемые деньги. Несколько авиакомпаний объявили о введении дешевых билетов на полеты из Перми в Москву с 18 октября по 31 марта 2021 года.

В частности, «Уральские авиалинии» сообщили про акцию: авиабилеты от 499 рублей. Из московского аэропорта Жуковский за эти деньги можно слетать в Пермь, Санкт-Петербург, Казань, Воронеж, Волгоград, Нижневартовск, Архангельск и Сочи. Но без багажа, с собой можно взять только маленькую ручная кладь с самым необходимым.

В чем хитрость? – спросите вы. Дешевые билеты невозвратные и их количество очень ограничено. Вовсе не факт, что вы успеете купить билет за 499 рублей на нужную вам дату. Но раз уж вы зашли на сайт авиакомпании, то, возможно, решите купить билеты подороже. Еще один минус – до Жуковского не ходит «Аэроэкспресс».

Есть недорогие билеты и у других авиакомпаний.

Лоукостер «Победа» предлагает рейсы по маршруту Пермь – Москва за 1999 рублей, а «Nordwind» за 1499 рублей. Так что самолет иногда становится выгоднее поезда.