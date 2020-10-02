«У вас в приюте живодерня!» В Перми зоозащитник избил чиновника, отвечающего за отлов бездомных собак

Пострадавший начальник управления по экологии и природопользованию администрации Перми Дмитрий Андреев написал заявление в полицию. Фото: личный архив.

Последние несколько лет в Перми остро стоит проблема с безнадзорными собаками. В СМИ периодически попадают истории, когда стаи собак набрасываются на людей и калечат их. Дважды за последние два года псы растерзали двух пенсионерок. От нападений и покусов страдают дети, мужчины, женщины…

- Ситуация находится на особом контроле у администрации города, - рассказал «КП» начальник управления по экологии и природопользованию администрации Перми Дмитрий Андреев. – Сейчас в городе работают пять бригад ловцов. Накануне вместе с одной бригадой я съездил на отлов на улицу Ласьвинскую в Кировский район города. Оттуда поступает очень много жалоб, но как только ловцы пытаются отловить собаку, они встречают активное противодействие местных жителей.

Дело в том, что зоозащитники подкармливают безнадзорных собак, живущих на теплотрассе или на границе жилых зон. И даже установили дежурство, чтобы в тот момент, когда приедут ловцы, вызвать подмогу и отбить собак.

- Эти люди считают, что у нас в приюте – живодерня, но это не так, - объясняет Дмитрий Андреев. - Собак там стерилизуют, лечат, чипируют. Они находятся там под присмотром волонтеров и ветеринаров, а потом попадают в новые дома, к новым хозяевам. Проверить это можно на нашем сайте, где есть фото каждой собаки, ее номер и информация, откуда ее забрали. А также отследить, что она жива, и с ней все в порядке.

На прошлой неделе ловцам удалось забрать с улиц Перми четырех собак, на этой – только одну. Чтобы лично убедиться, что проблемы во время отлова есть, 1 октября начальник городского управления по экологии и природопользованию администрации Перми Дмитрий Андреев лично поехал с ловцами в рейд.

- Сначала мы приехали на улицу Ласьвинскую, там на моих глазах собаку под снотворным закрыла своим телом зоозащитница, и ни в какую не дала ее увезти, - рассказывает он. – Потом неподалеку мы увидели собаку без бирки. И если неагрессивных чипированных собак мы не имеем права забирать с улицы, то тех, что без бирок - имеем.

Ловцы подошли к псу, но тут им навстречу выбежал мужчина лет 40. В руках – пакет с пивом. Он начал кричать, что это его собака.

- Я с точки зрения закона объяснил, что мы имеем право забрать эту собаку и стерилизовать ее, - рассказывает чиновник. – Но мужчина ничего и слушать не стал, а сразу полез в драку. Он ударил мне в ухо, а моему водителю разбил стекло в салоне и ударил в висок. Потом его увели знакомые.

Пострадавшие вызвали полицию и написали заявление, теперь этой историей будут заниматься правоохранительные органы.

- Я понимаю, что общество сейчас поделилось на две части: те, кто страдает от собак и те, кто пытается защитить их, но части эти не равные, вторая – очень малочисленная и страдает от нее все остальное общество, - объясняет Дмитрий Андреев. – Нам эти люди постоянно мешают оперативно решать возникающие вопросы и мы так и не сможем добиться повсеместной стерилизации безнадзорных животных.

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