Минздрав Прикамья изменил маршрутизацию пациентов после очередей из «скорых»

В Перми изменили систему распределение пациентов с симптомами ОРВИ для постановки диагноза. Фото: Анна МАЛЫШЕВА

В Перми сдвинулся с мертвой точки вопрос распределения потоков пациентов с симптомами ОРВИ для постановки диагноза. Напомним, в последнее время жители региона засыпали соцсети сообщениями и фото о том, что они ждут сутками «скорую» или стоят часами в очереди на КТ. 1 октября глава Прикамья Дмитрий Махонин провел совещание по здравоохранению. На нем было принято со 2 октября изменить маршрутизацию пациентов с симптомами ОРВИ для постановки диагноза.

В Минздраве объяснили, как теперь это будет работать.

До сегодняшнего дня, пермяки, обратившиеся за помощью в «неотложку» или «скорую» с симптомами респираторных заболеваний, направлялись в те больницы, где есть компьютерные томографы. Причем машины скорой помощи ожидали в очереди, пока пациент не попадет на исследование через КТ. Теперь «скорые» будут доставлять пациентов в приемные отделения больниц города и края и принимать следующий вызов.

В приемных отделениях поступившего пациента направят на предварительный осмотр врача. При необходимости и подозрении на коронавирус он будет направляться сначала на рентген, который, как и КТ, является методом диагностики пневмоний, согласно рекомендациям Минздрава РФ, либо на компьютерную томографию. После получения результатов исследований медики назначат лечение. Если подозрения на коронавирус не подтверждаются, то пациент самостоятельно добирается домой на амбулаторное лечение. Если подозрения на коронавирус останутся, то пациент будет направлен на дополнительное обследование.

1 октября на пресс-конференции в редакции «Комсомольской правды», министр здравоохранения Оксана Мелехова объяснили, что КТ - это лишь один из оперативных методов диагностики, который назначается врачом. «При этом прохождение компьютерной томографии в ранние сроки может привести к ложному заблуждению, что все в порядке, в легких все чисто, и со временем может только затянуть инфекцию. Если у пациента есть высокая температура, яркие признаки ОРВИ, положительный тест, то компьютерную томографию, на которой будет видно развитие пневмонии, рекомендуется делать не ранее пятого дня», - отметила Оксана Мелехова.

Данные изменения в маршрутизации позволят уменьшить время, затраченное пациентом на получение медицинской помощи, и освободить скорые на другие вызовы. Они не будут стоять 4-5 часов в очереди на КТ, как это было на пике обращений, а оперативно принимать сигналы», – пояснила Оксана Мелехова.

Изменения в маршрутизации позволят уменьшить время, затраченное пациентом на получение медицинской помощи, и освободить скорые на другие вызовы. Они не будут стоять 4-5 часов в очереди на КТ, как это было на пике обращений, а оперативно принимать сигналы.

Также в Минздраве сообщили, что сейчас в регионе нет резкого роста заболеваемости коронавирусом, роста заболеваемости гриппом тоже не наблюдается. В то же время, за последнюю неделю зафиксировано увеличение в два раза заболеваемости ОРВИ - до 20 тыс. случаев.

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