Коронавирус в Перми последние новости на 2 октября: массовая вакцинация от COVID-19 начнется в крае в феврале 2021 года

В первую очередь будут вакцинировать врачей, которые работают в "красной зоне", а с февраля и всех жителей Пермского края. Фото: Иван МАКЕЕВ

На утро 2 октября общее число инфицированных в Пермском крае достигло 9908 человек. За предыдущие сутки в регионе выявлен 81 новый случай заражения COVID-19: 65 человек проходят лечение в больницах, 16 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

- Ежесуточный прирост больных составил 0,8%, коэффициент распространения болезни - 1,05, - сообщили в краевом минздраве. - Из 81 нового инфицированного – 39 мужчин и 42 женщины. Младше 45 лет – 20 человек, 33 - в возрасте 45-65, 28 - старше 65 лет.

В больницах края сейчас проходят лечение 1336 пациентов, на карантине дома, под наблюдением врачей – 1716 человек.

Инфекция унесла жизни 282 пермяков и жителей края, трое умело за последние сутки. Еще 182 инфицированных скончались от сопутствующих заболеваний с начала пандемии.

1 октября на брифинге в редакции «Комсомолки» министр здравоохранения Оксана Мелехова сообщила, что массовая вакцинация от коронавируса в Прикамье запланирована на начало следующего года.

Сейчас в край поступило 42 тестовые дозы вакцины. В скором времени их поставят добровольцам, в списке которых есть и сама Оксана Мелехова.

Поступление следующей партии вакцины «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак) ожидается в Прикамье на следующей неделе в количестве 7000 доз. Всего до конца октября в регион будет поставлено 10 000 доз вакцины против новой коронавирусной инфекции.

В первую очередь эти прививки будут ставить врачам, учителям и работникам социальной сферы. А массовая вакцинация населения Пермского края от COVID-19 начнется в феврале 2021 года.

Инфографика: краевой штаб.

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