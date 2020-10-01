Министр здравоохранения Пермского края: «Мы с мужем в списке тех, кто первым поставит себе прививку от COVID-19»

Что происходит сейчас в пермской медицине? И чего нам ждать дальше, когда придет грипп? На самые острые вопросы ответили Главный санитарный врач по Пермскому краю Виталий Костарев, региональный министр здравоохранения Оксана Мелехова и главный внештатный врач - инфекционист Пермского края Валерий Масалев. Фото: Василий Вахрин

С каждым днем в Пермском крае растет число заболевших коронавирусом. Пермяки жалуются, что не могут дозвониться в поликлинику и вызвать врача, в соцсетях публикуют видео, как десятки «скорых» ждут очереди на КТ.

Что происходит сейчас в пермской медицине? И чего нам ждать дальше, когда придет грипп? На самые острые вопросы ответили Главный санитарный врач по Пермскому краю Виталий Костарев, региональный министр здравоохранения Оксана Мелехова и главный внештатный врач - инфекционист Пермского края Валерий Масалев.

Почему так много заболевших?

- За последние две недели цифры по заболеваемости выросли на треть, - рассказал Виталий Костарев. -В этом мы видим три главные причины: сезонность, формирование коллективов (дети пошли в школу, работники вернулись из отпусков) и пренебрежение использованием средств индивидуальной защиты.

При опросе заболевших выясняется, что 87% из них не использовали маски, 60% не соблюдали социальную дистанцию, участвовали в массовых мероприятиях, посещали магазины и ездили на автобусах.

Вернутся ли к мерам самоизоляции?

- Если мы все вместе будем соблюдать противоэпидемические мероприятия: носить маски, мыть руки и проводить регулярную дезинфекцию, дополнительных ограничительных мероприятий не потребуется. Если же будем беспечны, то это возможно. Но конкретно сейчас это не планируется.

Как соблюдать дистанцию, если автобусы ходят битком?

- Здесь есть доля ответственности и муниципальных властей, и перевозчиков, и пассажиров. Что касается муниципалитета, мы встречаемся, обсуждаем эту проблему и ищем решение. На первом этапе будем призывать пассажиров надевать маски. Штрафовать их - это не самый хороший вариант.

Хватает ли коек для лечения больных с ковид-инфекцией?

- Сейчас развернуто 2615 коек, занято 2303, - пояснила Оксана Мелехова. - Из них реанимационных - чуть более 300. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ сейчас находятся 66 пациентов.Далее мы готовы разворачивать до 3300 дополнительных коек. Помимо «ковидных», мы сможем использовать для лечения этих больных инфекционные койки, которых у нас более 500.

Сейчас все зависит от того, как будет протекать эпидемический процесс, и насколько мы все вместе сможем растянуть его во времени, чтобы уйти от пиковых нагрузок и избежать резкого всплеска заболеваемости. Чтобы с минимальными потерями пережить любой инфекционный подъем, нам необходима помощь. Готовность системы есть, но работает она в таком режиме длительное время, и мы не знаем, что будет, когда начнется грипп.

Чем дольше мы растянем пик заболеваемости во времени, тем меньше будет нагрузка на систему. Это можно сделать, только включив сейчас все противоэпидемические мероприятия.

Очереди из «скорых» уже не говорят о критической ситуации?

- Действительно, есть волнения среди населения, и в последние дни мы, действительно, видим увеличение количества вызовов, но если сравнивать нагрузку на врачей сейчас со временем, когда идет эпидемия, то до пика нам еще далеко.Да, в последние дни система начала давать сбои, произошел перегруз «скорых» и «неотложек». Стали разбираться, оказалось, что вызова, которые раньше шли на дом, из-за сложности дозвона ушли на «скорую помощь». В связи с этим мы увеличили количество диспетчеров и администраторов, которые теперь будут принимать вызова. А чтобы разгрузить очереди в поликлиниках, на острых приемах теперь будут работать и узкие специалисты.

Можно ли освободить машины «скорых» от ожидания прохождения пациентами КТ?

- Мы работаем над этой темой, посмотрели практику коллег из других регионов. Это сделать возможно, если бы «скорые» использовались для перевозки амбулаторных пациентов только на КТ. Те пациенты, которые транспортируются сейчас на КТ, имеют показания для госпитализации.

Что делать, если у человека есть симптомыCOVID-19?

- Все вирусные заболевания - ОРВИ, грипп и COVID-19 имеют схожую симптоматику. Если нет состояния, которое называется «угроза жизни», и нет потери сознания, то самое правильное - это вызвать врача на дом. Номера телефонов для вызова на дом и телефон единого диспетчера есть в каждой поликлинике и на их сайтах. Потом нужно дождаться своего доктора или неотложную помощь.

Врач или фельдшер определит ваше состояние. Если оно требует госпитализации, то к такому пациенту вызовут «скорую» и направят в стационар. Если есть показания для лечения на дому, то выдается лист нетрудоспособности, определяется явка и расписывается лечение.

Один из главных признаков, по которому определяется, есть ли показание для госпитализации,- это сатурация (определение уровня кислорода в крови).

- Проверить сатурацию - это обязанность врача, все они сейчас оснащены пульсоксиметрами, - отмечает Оксана Мелехова. - Это необходимо требовать, а в случае отказа сообщать в поликлинику. При высокой температуре и ярко выраженных симптомах ОРВИ доктор должен вызвать к вам бригаду для забора мазка. Согласна, пока есть дефект, что врач не проговаривает, когда эта бригада приедет, и я его не отрицаю.

После забора мазка его результат попадает врачу и начинается постановка диагноза. Если подтвержден COVID-19, назначается дополнительное лечение. Если инфекция не осложнена и нет перехода в пневмонию, назначается вирусная терапия. При осложненной инфекции выписывают антибиотик.

С какими симптомами делают тест на коронавирус?

- При симптомах ОРВИ: температура выше 38, катаральные явления (боль в горле, насморк, слезотечение), сухой кашель, одышка, нарушение обоняния, возможно - диарея, - поясняет Валерий Масалев.

Идут ли в общую статистику подтвержденные случаи из частных клиник?

- Все люди, которые получили результат анализа, вызывают врача, и уже он ставит диагноз. Не результат анализа важен, а доктор, который ставит диагноз. И тогда он тоже попадает в общую статистику. Если пациент решил скрыть положительный результат платного анализа, то это бесполезно, так как лаборатория все равно пришлет его к эпидемиологам.

Пытаясь перестраховаться, человек сам едет на КТ, это правильно?

- Есть четко установленные сроки, когда и при каких состояниях нужно делать компьютерную томографию. Сейчас мы имеем до 30% увеличение количества КТ, не дающих результата пневмонии. Почему? Прохождение компьютерной томографии в ранние сроки может привести к ложному заблуждению, что все в порядке, все чисто и со временем может только затянуть инфекцию. Если у пациента есть высокая температура, яркие признаки ОРВИ, положительный тест, то компьютерную томографию, на которой будет видно развитие пневмонии, рекомендуется делать не ранее пятого дня. В Перми сейчас четыре компьютерных томографа, которые круглосуточно работают на коронавирусную инфекцию, каждый проводит не менее 100 исследований в сутки, и этого достаточно. Есть компьютерные томографы и в крае.

Можно ли пермякам привиться от коронавируса?

Пока поставить прививку от COVID-19 пермякам нельзя даже платно. Начало вакцинации ожидается в феврале 2021 года. Не так давно в Пермский край поступила пробная техническая партия вакцины. Это 42 дозы для 42 человек. Ставится она двукратно с интервалом в три недели. Пока вакцина хранится при температуре -18 градусов и ждет первых желающих медиков, которые работают в «красных зонах», еще не переболели и готовы привиться от COVID-19.

- Скажу больше, мы с супругом состоим в этом списке, у меня в семье все сторонники вакцинации от коронавируса, - говорит Оксана Мелехова. - Зная структуру вакцины и предполагая, как она должна действовать, я не вижу каких-либо опасений.