Каким будет октябрь в Пермском крае по прогнозам синоптиков

К 7 октября синоптики ожидают выпадения мокрого снега в Перми. Фото: Василий Вахрин

Долгосрочный прогноз на октябрь обещает, что второй месяц осени в Прикамье будет чуть теплее, чем обычно.

- В Пермском крае средняя температура октября прогнозируется на 0,5-1° выше нормы, но будет все равно холоднее, чем в прошлом году, - сообщает инженер ГИС-Центра ПГНИУ Андрей Шихов. - Что касается осадков, то их количество в Пермском крае будет в районе нормы, а в горной части даже выше нормы.

Первые два дня месяца станут самыми теплыми по максимальной дневной температуре. Днем она будет достигать +14…+19°, в Перми +16…+17°. Но из-за холодных ночей отклонение от нормы будет сравнительно небольшим – от 1-2° на юге края до 5-6° на севере.

3 октября на Урал сместится арктический антициклон с Баренцева моря. Холодный фронт пройдет без осадков, но с 4 октября дневная температура сразу понизится на 10°. А в ночные часы 4-5 октября на большей части края ожидаются заморозки 0…-3°.

С 6 октября по мере смещения центра антициклона на юг в Прикамье начнет поступать более теплый воздух, и температура будет расти. Осадков в первую неделю месяца практически не ожидается.

С 7 октября в Зауралье начнет смещаться новый арктический антициклон с сильными осадками. В Перми есть небольшая вероятность выпадения мокрого снега.

Вторая неделя октября ожидается теплее нормы на 2°. В третьей декаде ожидается похолодание, причем охватит оно как Урал, так и большую часть Европейской территории России. Прогнозируется снижение температуры до нормы или даже на 1-2° ниже. Также ожидается выпадение большого количества осадков в виде мокрого снега.