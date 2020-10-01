В Перми Владимир Спиваков сыграет на скрипке Страдивари

Фото: Пермская филармония

6 октября в Перми откроется XI Всероссийский фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…» (6+). Пермская филармония собиралась проводить его в июне, но из-за коронавируса фестиваль пришлось перенести.

В течение пяти дней в Большом зале филармонии будут идти концерты симфонической музыки.

6 октября на открытии фестиваля прозвучит «Реквием» Карла Дженкинса в исполнении Национального филармонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова, Академического большого хора «Мастера хорового пения» и солистки Надежды Гулицкой.

7 октября - Третья симфония Сергея Рахманинова в исполнении Национального филармонического оркестра России, Фортепианный концерт №2 Соль мажор Петра Чайковского.

8 октября - вокальная и инструментальная музыка из опер Петра Чайковского, Жоржа Бизе, Шарля Гуно, ДжакомоПуччини, Джузеппе Верди и других композиторов.

9 октября- концертная программа, посвященная250-летию со дня рождения Людвига ван Бетховена.

10 октября– большой симфонический концерт. Соло на скрипке работы Антонио Страдивари исполнит сам Владимир Спиваков.

Открытие и закрытие фестиваля будет транслироваться в режиме онлайн в Органный концертный зал. Вход на виртуальные концерты - свободный.