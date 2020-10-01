Вынесли приговор мужчине, который взорвал иномарку в центре Перми

58-летний пермяк решил взорвать машину девушки, с которой не поделил место на парковке. Фото: Василий Вахрин

В четверг, 1 октября, в Перми прошло судебное заседание, на котором рассматривали уголовное дело о подрыве автомобиля. На скамье подсудимых оказался 58-летний мужчина.

Напомним, ЧП произошло в самом центре Перми 18 октября 2019 года. Около 20.30 в полицию поступило сообщение, что у дома на Комсомольском проспекте произошел громкий хлопок и поврежден автомобиль «Ниссан Кашкай».

При осмотре места происшествия следователи обнаружили под правым передним колесом иномарки самодельное взрывное устройство. Машина была серьезно повреждена, еще пострадало припаркованное рядом авто. К счастью, во время взрыва никто не пострадал. Ущерб владельцам машин составил более 700 тысяч рублей.

На след подозреваемого сыщики вышли спустя неделю. Пермяк был задержан недалеко от собственного дома. В багажнике его автомобиля было найдено взрывное устройство, а также предметы конспирации: накладные усы, парики. Еще два взрывных устройства он хранил во дворе своего частного дома.

Мужчине предъявили обвинение в незаконном хранении взрывных устройств и повреждении имущества путем взрыва.

Автомобиль девушки был подорван на Комсомольском проспекте. Фото: Василий Вахрин

Спецслужбы выяснили, что за полгода до инцидента у обвиняемого произошел конфликт с авто-леди из-за места на парковке. Мужчина несколько месяцев вынашивал план, чтобы отомстить девушке.

- Задержанный вину не признал, на контакт со стражами порядка не шел, - рассказали подробности уголовного дела в ГУ МВД по Пермскому краю. - Однако следователи собрали достаточно доказательств, чтобы предъявить ему обвинение: «Незаконные приобретение, хранение, перевозка взрывных устройств» и «Повреждение имущества с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное из хулиганских побуждений, путем взрыва».

Суд признал злоумышленника виновным и назначил 4 года и 6 месяцев условно, а также штраф - 50 тысяч рублей. Также теперь он не должен менять место жительства без уведомления и 2 раза в месяц являться на регистрацию.

Машина второго пострадавшего была припаркована рядом с той, под которую пермяк положил бомбу. Фото: Василий Вахрин

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