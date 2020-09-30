Коронавирус в Перми последние новости на 1 октября: в Прикамье пока не планируют отправлять школьников на внеплановые каникулы

Мама, давай я тебе температуру проверю! Фото: Мария ЛЕНЦ

По сообщениям Роспотребнадзора, за последние сутки в Пермском крае выявили 80 новых случаев заражения COVID-19: 66 человек проходят лечение в больницах, 14 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

- Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 9827, - сообщили в краевом оперштабе. - Ежесуточный прирост больных составил 0,8 процента – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,02 (на 29 сентября – 1,01). С картой распространения коронавируса в Пермском крае можно ознакомиться на сайте www.permkrai.ru/antivirus.

По данным краевого Минздрава, из 80 новых инфицированных – 27 мужчин, 48 женщин, 5 детей (1 мальчик и 4 девочки). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 6 человек, 37 человек в возрасте 45-65, 32 человека старше 65 лет. Все заболевшие изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.

После того, как мэр Москвы объявил, что осенние каникулы у московских школьников начнутся раньше, родители пермских школьников забеспокоились, не примут ли и в Прикамье такое решение?

- В Пермском крае ситуация с COVID-19 явно лучше, чем в столичном регионе, - ответили в пресс-службе министерства образования Пермского края. - Вопрос о принятии подобных мер в нашем регионе, возможно, тоже будет рассматриваться, но точно не на этой неделе.

В Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю сообщили, что будет ежедневно работать горячая линии по вопросам, связанным заражением новой коронавирусной инфекцией. Пермяки могут задать интересующие вопросы специалистам ведомства по телефонам: 8 (342) 236 51 90; 239 31 20; 236 41 51; 208 34 68. Звонки принимают в будни с 9.00 до 18.00, в выходные дни с 10.00 до 18.00.