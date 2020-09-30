Как защитить детей от несчастных случаев

Круглый стол прошел в формате видеоконференции

Каникулы давно закончились, а вопросы детской безопасности по-прежнему остаются актуальными. Как защитить наших детей от несчастных случаев - об этом шла речь во время круглого стола, прошедшего в редакции «Комсомольской правды» в Перми».

Римма Акимова, начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения госавтоинспекции по Пермскому краю:

- За 8 месяцев этого года было зарегистрировано 197 ДТП с участием детей, , 217 получили травмы, два ребенка погибли – один зимой, другой весной. Летом мы сделали все, чтобы таких ДТП не было. Даже во время самоизоляции инспекторы отдела пропаганды продолжали работать с детьми в онлайн-режиме. После снятия ограничений начали проводить мероприятия на детских площадках. В 12 загородных лагерях в них приняли участие в общей сложности 2400 детей в возрасте от 10 до 15 лет. Ребята повторили правила дорожного движения, как безопасно переходить дорогу.

С 21 по 25 сентября прошла Всероссийская неделя по безопасности дорожного движения. Во всех школах состоялись встречи с детьми и родителям. Взрослым напомнили про необходимость использовать детские автокресла во время поездок с детьми и о том, что сейчас рано темнеет, и надо использовать светоотражающие элементы в одежде всех участников дорожного движения.

Также в сентябре в Пермском крае прошла первая смена Юных участников движения. В ней занимались 268 детей. Они две недели соревновались в знании правил дорожного движения, виртуозном управлении велосипедом, занимались в разнообразных мастер-классах. Сейчас в каждом районе Перми проходит акция «Безопасное колесо».

Максим Зубенин, заместитель главного инженера - начальник управления производственной безопасности и производственного контроля филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго»:

- Зачастую подростки не понимают опасности электричества. Они устраивают игры в прятки вблизи энергообъектов, залезают на опоры ЛЭП, чтобы сделать селфи, либо на спор забираются на трансформаторные подстанции. В 2019 году энергетики «Пермэнерго» провели более 2,3 тысяч уроков, встреч и бесед об опасности электричества с детьми и подростками и их родителями в детских садах, школах и летних лагерях.

Максим Зубенин, заместитель главного инженера - начальник управления производственной безопасности и производственного контроля филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго»

В текущем году проведение данной работы несколько затрудняет эпидемиологическая обстановка, связанная с развитием коронавирусной инфекции. Поэтому мы сделали акцент на проведении онлайн-занятий. В ряде случаев занятия проводят педагоги, взявшие на вооружение материалы единого контента «Россетей» по вопросам электробезопасности

Также совместно с активистами «Отцовского патруля» мы провели рейды по профилактике детского электротравматизма. В частности, такой рейд прошел в Сылвенском сельском поселении Пермского района. Там несколько рек и прудов, куда школьники приходят отдыхать. И есть места пересечений с воздушными линиями электропередачи, что создает дополнительный риск электротравматизма для рыболовов-любителей, среди которых тоже немало детей и подростков.

Большая роль в пропаганде электробезопасного поведения должна быть отведена родителям. Практика показывает, что усилий одних только энергетиков в работе по профилактике детского электротравматизма недостаточно. Повышенное внимание к этой острой теме необходимо и со стороны родителей. Мамы и папы должны объяснить своим детям, что электричество смертельно опасно, а последствия электротравм порой необратимы.

Оксана Швецова, директор Пермского филиала АО «Группа страховых компаний Югория»

- Риск травматизма существует в течение всего года. Есть определенные всплески, к примеру, в начале учебного года. Но страховать ребенка от несчастного случая мы рекомендуем на весь год. Даже такие казалось бы безобидные летние занятия спортом как велосипед, ролики, самокат часто приводят к ушибам и травмам. С января по сентябрь 2020 года в нашем филиале было зарегистрировано 140 страховых событий, и 92 из них – как раз по детям. Травмы были получены, в том числе и на тренировках, во время прогулок и активного отдыха. Отмечались также случаи нападения бродячих собак. Поэтому страхование жизни и здоровья ребенка всегда будет своевременно.

Оксана Швецова, директор Пермского филиала АО «Группа страховых компаний Югория»

Данное направление развивается все стремительнее. Ведь родители понимают, что страхование поможет в трудную минуту сохранить семейный бюджет и быстрее поправить здоровье ребенка. А для тренировок в большинстве спортивных секций страхование от несчастного случаю является обязательным.

- Насколько доступно оно по цене?

- Страхование от несчастных случаев является достаточно экономичным. Цена полиса зависит от страховой суммы, сроков и территории страхования, рисков, занятия ребенка спортом. Поэтому всегда можно подобрать приемлемый вариант по стоимости и наполнению продукта. К примеру, застраховать ребенка, который занимается карате, на 50 тысяч рублей, будет стоить 790 рублей.

Конечно, лучше страховать от всех рисков. Клиент всегда может выбрать те риски, которые он сам считает необходимыми. Договор страхования может включать риски смерть, инвалидность и травма в результате несчастного случая.

- Мы сейчас говорили о несчастных случаях, произошедших с детьми по их собственной вине, например, из-за шалости. Будут ли производиться страховые выплаты в этом случае?

- Детская жизнь практически всегда сопряжена с риском получения травм. Ведь у детей еще недостаточно жизненного опыта, который может их уберечь. Дети весьма активны и, как правило, именно неосторожность приводит к негативным последствиям. И это никогда не считалось причиной отказа в выплате. Ведь именно поэтому родители и страхуют своих детей!

Полностью круглый стол можно посмотреть здесь