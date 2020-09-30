«Пока меньше, чем планировали». В Перми с 1 ноября расширят зону платных парковок

Скоро таких табличек в городе станет больше. Фото: Василий Вахрин

В администрации Перми подготовили постановление о расширении с 1 ноября зоны платных парковок. Документ пока проходит экспертизу, но можно не сомневаться, что его утвердят.

Руководитель Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис рассказал «КП», с чем связано появление новых оплачиваемых кварталов. И предупредил, что это расширение – не последнее.

Какие кварталы сделают платными?

Платными с 1 ноября станут парковочные карманы на участках следующих улиц:

- на улице Газеты «Звезда» - на участке от улицы Полины Осипенко до Белинского;

- на улице Глеба Успенского - от Комсомольского проспекта до Пионерской.

В районе Разгуляя нужно будет платить за парковку на отрезках таких улиц:

- на улице Екатерининской - от Парковой до Николая Островского;

- на улице Николая Островского - от Екатерининской до Пермской;

- на улице Пермской - от Николая Островского до Клименко;

- на улице Клименко - от Пермской до Ленина;

- на улице Ленина - от Клименко до Суксунской;

- на улице Суксунской - от Ленина до 2-й Разгуляйской;

- на улице 2-й Разгуляйской - от Суксунской до Парковой;

- на улице Парковой - от 1-й Разгуляйской до Екатерининской.

Зачем нужно расширять зону на улицах Газеты Звезда и Успенского?

Власти Перми объясняют, что на этих улицах нужно было «устранить дисбаланс».

- Платные парковки мы вводим там, где наблюдается дефицит парковочных мест, - прокомментировал руководитель Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис. – Существующая зона платной парковки сейчас ограничена некоторыми пределами. И если сразу за этими пределами находятся бесплатные парковочные места, то люди, приезжая на работу в офисы поблизости от этого места, оставляют машины на весь день в «бесплатном» квартале. Приведу пример: у нас участок улицы Газеты «Звезда» до улицы Полины Осипенко входит в зону платной парковки, а один квартал – до Белинского – не входит. И, разумеется, с самого утра этот квартал полностью забивается машинами, водители которых приехали на работу в близлежащие офисы. В результате посетителям, например, аптеки или магазинов, которые здесь находятся, а также жильцам многоэтажек негде припарковаться. Поэтому в ситуации, когда к платным парковочным местам примыкают бесплатные, получается дисбаланс. И если в сегодня вы приедете на улицу Газеты Звезда, то вы увидите на одной ее части свободные парковочные карманы, а на другой – забитые. Чтобы этот дисбаланс ликвидировать, этот квартал предлагается включить в зону платной парковки. По такой же логике добавляется и платный квартал на улице Глеба Успенского.

Почему платными сделают парковки в Разгуляе?

Сделают это, как сообщают в мэрии, в том числе и по просьбе жителей микрорайона.

- В Разгуляе уже больше года существует дефицит парковочных мест, - объяснил Максим Кис. - После того, как там появилось большое офисное здание – резко вырос спрос на парковки. В результате все улицы, в том числе и возле домов индивидуальной застройки, забиты машинами, что вызывает недовольство местных жителей. Расширением здесь зоны платной парковки мы хотим снять остроту проблемы.

Будут ли еще расширять зону платных парковок?

- Расширение зоны платных парковок с 1 ноября будет меньше, чем мы планировали и анонсировали раньше, - предупредил Маским Кис. - Мы пока отложили введение платных парковок на улице Пионерской и на одном квартале улицы Полины Осипенко – на участке от Комсомольского проспекта до Пионерской. Дело в том, что в следующем году запланировано отремонтировать улицу Пионерскую, и организовать на ней дополнительные парковочные карманы. Так что мы вернемся к этому вопросу после ремонта.

Сколько будет стоить?

Условия и размер оплаты парковочных карманов в расширенной зоне будут такими же, как в существующей – 20 рублей в час по будням, бесплатно в выходные дни.

А вот планы по организации 25-рублевой «подзоны» в самом центре Перми, которую грозились сделать уже в апреле этого года, отложены, как минимум, на следующий год –в условиях пандемии доходы у людей, мягко говоря, не выросли.

Способы оплаты парковки

Пользователям мобильного приложения «Парковки Перми» советуют перейти на федеральное приложение «Горпарковки», поскольку местный сервис с 15 августа не поддерживается – в нем не исправляются ошибки.

- Для входа в мобильное приложение «Горпарковки» можно использовать свой логин и пароль приложения «Парковки Перми», - объяснили координаторы проекта «Парковочное пространство Перми». - В этом случае в личном кабинете нового приложения сохранится доступ к вашему парковочному счету и истории операций. Федеральное приложение имеет тот же привычные функционал и удобные дополнительные функции, например, вас предупредят об окончании времени оплаченной стоянки.

Помимо использования такого приложения оплатить парковку можно несколькими способами: непосредственно в паркомате, при помощи СМС-оплаты, через интернет-портал проекта, с использованием сервиса «Сбербанк онлайн» и платежных терминалов этого банка, а также путем постоплаты на сайте permparking.ru.

Подробнее узнать о каждом из них можно узнать на этом же сайте, перейдя в раздел «Способы оплаты».

Сколько раз расширяли платную зону?

Систему оплачиваемых парковок в Перми ввели в августе 2016 года. Первоначально появился «платный квадрат», ограниченный улицами Пушкина, Попова, Окулова (от ул. Газеты «Звезда» до ул. Попова), Монастырская (от Перми-I до ул. Газеты «Звезда»), Советской (от ул. Максима Горького до ул. Николая Островского) и Николая Островского.

Осенью 2018 года к «квадрату» присоединили несколько «четырехугольников» - в октябре и ноябре. Платными стали парковки, расположенные на территориях, ограниченных улицами:

- Окулова, Попова, Пушкина, Крисанова;

- Петропавловская, Клименко, Ленина, Николая Островского;

- Пушкина, Николая Островского, Революции, Комсомольским проспектом.

- Революции, Николая Островского, Чернышевского, площадью Карла Маркса, Сибирская, Полины Осипенко, Комсомольским проспектом.

В 2018-ом платными стали парковочные карманы и на улице Краснова от улицы Пушкина до Комсомольского проспекта.

Такой зона оплачиваемых парковок будет оставаться до 1 ноября.