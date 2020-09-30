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«Шрам останется на всю жизнь» В Пермском крае бездомная собака укусила первоклассницу за лицо

Ребенка спасли прохожие, которые отогнали животное
Анна Маркова
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Девочке пришлось зашивать щеку после укуса собаки.

Девочке пришлось зашивать щеку после укуса собаки.

В Соликамске 29 сентября на улице Цифриновича, 25, на 7-летнюю девочку напала бездомная собака. После школы со старшим братом Таня гуляла во дворе своего дома. Ребята наигрались и решили идти домой. Девочка вприпрыжку побежала к подъезду и тут со спины ее сбила собака. Девочка упала, а дворняга не отступала и укусила ее за лицо. Произошедшее увидела женщина, которая гуляла во дворе дома с коляской. Она отогнала собаку и довела девочку до дома.

Ребенку вызвали «скорую», но машина с медиками не приехала.

- В больницу пришлось ехать своим ходом, так как в «скорой» ответили, что машин сейчас нет и никто не приедет, - рассказывает старшая сестра пострадавшей девочки Мария. - На рваную рану на щеке Тани наложили три шва и конечно после этого останутся шрамы. Знаю, что эта собака на протяжении всего лета находиться на территории 7 школы и не первый раз бросается на людей. Ее прикормили местные жители, периодически выносят ей еду. Это давняя проблема нашего микрорайона, бездомных собак бегает много, я уже взрослая, но все равно их боюсь.

В администрации Соликамска сообщили, что уже отреагировали на это сообщение.

«На территории в районе улицы Цифриновича, 25, 31, 33 находилась стая безнадзорных собак в количестве 7 особей. Из них 5 особей были отловлены в августе. При еженедельном визуальном осмотре совместно с подрядчиком на этой территории собаки в количестве 2-х особей не были обнаружены. По этому инциденту информация была передана подрядчику 29 сентября в 21.15. Сегодня специалистами МБУ «Управление благоустройства» запланирован выезд на эту территорию к школе №7 в 10.00 совместно с подрядчиком.

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