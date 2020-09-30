«Это будет очень востребованная ниша на рынке труда». В школах Пермского края открылись «Точки роста»

На занятиях в «Точке роста» школьники будут погружаться в виртуальную реальность, изучать основы робототехники, разрабатывать и создавать свои 3D-модели. Фото: пресс-служба министерства образования Пермского края.

- Я пять лет работаю педагогом дополнительного образования, занимаюсь техническим творчеством с ребятами и вижу, что многие ученики уже сейчас превзошли своего учителя, - говорит учитель технологии и педагог дополнительного образования Савинской СОШ Пермского района Александр Михайлович Мухачев. – А с открытием в нашей школе «Точки роста» возможностей в развитии и освоении нового у ребят станет в разы больше.

Вместо табуреток – виртуальная реальность

В день всероссийского Марафона открытий «Точек роста», 29 сентября, в Прикамье начал работать 21 такой высокотехнологичный Центр. Это стало возможно при финансовой поддержке нацпроекта «Образование», инициированном Президентом России.

Здесь ребята на самом современном оборудовании будут изучать предметы «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также заниматься в различных кружках на новых современных компьютерах, 3-D принтерах, управлять квадрокоптерами, осваивать технологии виртуальной реальности.

И если раньше на уроках труда девочки шили и резали салаты, а мальчики строгали табуретки, то теперь в школах, где открыты «Точки роста» все будет по-другому.

- Как таковых уроков «Технологии», где дети делились по гендерному признаку, у нас теперь не будет. Мальчики и девочки будут заниматься вместе высокотехнологичными производствами: программированием, моделированием, VR-технологиями, печатью на 3D-принтерах, аэросъемкой с помощью квадрокоптеров, - объясняет преподаватель.

Чтобы идти в ногу со временем и изучать новые технологии, для «Точек роста» в Прикамье из федерального бюджета было выделено более 23,5 миллионов рублей. На эти средства уже закуплены 3D-принтеры, квадрокоптеры, VR-шлемы и мощные вычислительные станции. Оборудованы шахматные гостиные и медиа-центры.

- Заниматься в «Точке роста» будут школьники с пятого по одиннадцатый класс, и ребята уже в предвкушении нового, - объясняет Александр Михайлович. - Сейчас начнется апробация образовательных программ виртуальной и дополненной реальности. Причем, новые технологии можно использовать не только по прямому назначению, но и в изучении других программ: химии, физики, ОБЖ.

К примеру, в виртуальной реальности у школьника появляется возможность смешивать химические реагенты, которые не могут им навредить, даже если они допустят ошибку. На ОБЖ ребенок погружается в VR и учится действовать в какой-то критической или форс-мажорной ситуации. Сейчас как раз разрабатывается программное обеспечение для этих занятий.

Заниматься в Точках роста смогут 14 тысяч школьников

На занятиях в «Точке роста» школьники будут погружаться в виртуальную реальность, изучать основы робототехники, разрабатывать и создавать свои 3D-модели: фасады и архитектуру зданий, и все, на что возможна их безудержная фантазия.

В Пермском крае работает более 150 специалистов, готовых научить школьников современным технологиям. Фото: пресс-служба министерства образования Пермского края.

- Это очень круто, я уже в предвкушении того, когда у детей начнут получаться самостоятельные продукты, - говорит Александр Михайлович. - А в целом это очень востребованная ниша на рынке труда и если за несколько лет мы сумеем подготовить юниор-специалистов, то будет прекрасно для экономики нашего края, страны. Они с помощью одного только компьютера смогут создавать уникальный продукт. Им не нужно будет возить лес или добывать ископаемые. Дайте им электричество, компьютер и они сделают что-либо отличное для развития нашей экономики!

Расположены Центры «Точка роста» так, что в них могут заниматься не только дети из той школы, где он находится, но и из соседних. А всего планируется обучать новым технологиям около 14 тысяч школьников Прикамья ежегодно!

Таких площадок для развития потенциала не было никогда

- С появлением на базе нашей школы центра «Точка роста» у меня, как у педагога, появились новые возможности для реализации современных образовательных программ. Технологические решения центра позволяют с новой стороны взглянуть на изучение предмета информатика, тем самым повысив мотивацию обучающихся, – отмечает учитель информатики, педагог «Точки роста» в Ильинской школе №1 Дмитрий Яковкин.

В открытии одной из «Точек роста» приняла участие министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина, она посетила школу «Навигатор» во Фролах.

- Это не только возможность получения современного образования учеников сельских школ и малых городов, но и стимул для саморазвития местных педагогов, - отметила Раиса Алексеевна. - Педагоги центров должны ориентироваться в современных тенденциях, уметь владеть всем оборудованием, которое мы поставили в «Точки роста». Со своей стороны, мы обеспечим регулярное обучение коллег в онлайн- и офлайн-форматах. При этом советую учителям включиться в работу, разрабатывать новые направления и программы для обучения. Нашим детям должно быть здесь интересно и познавательно.

Всего в Точках роста в Пермском крае работает более 150 специалистов, готовых научить школьников современным технологиям.

- Появление «Точек роста» в Пермском крае – это значительный шаг к повышению качества образования школьников в независимости от их места жительства, - отмечает губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. - Самое главное, что Центры будут задействованы как в системе общего, так и дополнительного образования. После уроков ребята могут записаться в кружок цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей. Раньше в территориях таких площадок для развития потенциала у детей не было.

КСТАТИ

Центры «Точка роста» открылись в Барде, Березовке, Верещагино, Горнозаводске, Кудымкаре, Губахе, Добрянке, Ильинском, Карагае, Кочево, Красновишерске, Куеде, Нытве, Октябрьском, Орде, Оханске, Очере, Чернушке, Чусовом и в деревне Ванюки и селе Фролы Пермского района.