Перекресток улиц Революции и Куйбышева откроют 10 октября

Улица Революции станет четырехполосной Улица Революции станет четырехполосной. Фото: gorodperm.ru

Перекресток улиц Революции и Куйбышева полностью откроют 10 октября - ровно через три месяца после начала дорожных работ. Ремонт здесь начался 11 июля. Сразу после открытия перекрестка улиц Революции и Сибирской подрядчик перешел на пересечение улиц Революции и Куйбышева. Одновременно продолжались работы на участке от Комсомольского проспекта до улицы Куйбышева. В результате вместо улицы с односторонним движением здесь появится четырехполосная дорога с двумя полосами в каждую сторону. Посередине же проложат трамвайные рельсы.

- Сейчас идут работы по переустройству коммуникаций на перекрестке улиц Революции и Куйбышева, - сообщили в департаменте дорог и благоустройства администрации Перми.

С 1 сентября по поручению главы города Дмитрия Самойлова движение на этом перекрестке открыли - автомобилисты при движении от Центрального рынка смогли поворачивать направо с улицы Революции на улицу Куйбышева.

А с 10 октября не только машины смогут ездить через этот перекресток, но и трамвай №5 вернется на привычный маршрут.

К концу 2020 года в Перми будет завершено строительство участка трамвайных путей от улицы Куйбышева до улицы Сибирской, который соединит существующие пути, чтобы трамваи, идущие от Центрального рынка или со стороны Бахаревки, смогли напрямую по улице Революции проехать до улицы Горького и затем до Мотовилихи.

По данным городского архива, новые участки трамвайных путей не строили в Перми с 1970-х годов. Таким образом, впервые с советских времен в городе будут проложены рельсы для запуска маршрута, которого не существовало ранее.

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Реконструкция улицы Революции стартовала в конце 2018 года. Эта масштабная стройка финансируется за счет средств краевого дорожного фонда (75%) и бюджета города Перми (25%).