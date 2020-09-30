Посетители «Семьи» «распробовали» охлажденную рыбу и морепродукты

Чтобы обеспечить высокое качество, специалисты «Семьи» контролируем рыбу с момента, когда рыба еще плавает и дальше благодаря современным технологиям. Фото: «Семьи»

Специалисты сети магазинов «Семья» отметили, что с мая 2020 у потребителей наблюдается устойчивый спрос на охлажденную рыбу в сравнении с весной 2019 года.

С мая по август 2020 года жители города покупали на 26% больше охлажденной рыбы, чем за аналогичный период прошлого года. А в первые два месяца лета прирост к 2019 году увеличился почти вдвое: на 40% в июне и 43% в июле.

Рыба - полезный и вкусный продукт, который привлекает и гурманов, и сторонников правильного питания, к тому же она присутствует во многих диетах. С 2019 года сеть магазинов «Семья» вдвое увеличили число магазинов с «холодными столами» (витринами с «подушкой» из льда) и ощутимо расширили ассортимент продукции. Сейчас на прилавках «Семьи» представлено более 30 видов рыб и морепродуктов.

Фото: «Семьи»

Теперь в сети магазинов «Семья» можно найти рыбу на любой вкус: форель из Карелии, Осетии (более плотная из-за жизни в проточной воде) и из Добрянки (более мягкая), сибас, дорадо, тунец, осетр, стерлядь, свежемороженые креветки, мидии и многое другое. Морепродукты доставляются в «Семью» из российских хозяйств, а также Норвегии, Фарерских островов, Турции и других стран. А в сентябре в сети магазинов «Семье» появились сразу несколько новых видов морепродуктов из Магадана: медвежата, драконы, трубачи, гребенчатые креветки, мидия Грея, а также гребешки на полустворках.

Фото: «Семьи»

Также в первый месяц осени у пермяков появилась возможность купить в «Семье» рыбные полуфабрикаты в вакуумных пакетах для запекания. Например, сибас в оливковом масле. Готовить такие блюда быстро и просто, нужно лишь положить ее в духовку прямо в пакете и подождать 20 минут. Такое решение подойдет для тех, кто любит рыбу, но не хочет тратить время или не любит хлопоты, связанные с ее приготовлением.

Фото: «Семьи»

- Поэтому для нас важно предложить нашим покупателям широкий ассортимент свежей рыбы и морепродуктов. Чтобы обеспечить высокое качество, мы контролируем его с момента, когда рыба еще плавает и дальше благодаря современным технологиям – на всем пути до прилавка», - подчеркивает директор по ассортименту сети магазинов «Семья» Юлия Сальникова.