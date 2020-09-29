Коронавирус в Перми последние новости на 30 сентября: за сутки три смерти от COVID-19

За минувшие сутки в Пермском крае выявлено 76 новых случаев заражения Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным Роспотребнадзора, на 30 сентября всего с начала пандемии в Прикамье коронавирусная инфекция подтверждена у 9747 человек. За минувшие сутки в Пермском крае выявлено 76 новых случаев заражения COVID-19: 72 человека проходят лечение в больницах, четверо - амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Из вновь заболевших - 41 мужчина, 34 женщины, 1 ребенок. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 5 человек, 38 человек в возрасте 45-65, 32 человека старше 65 лет.

В числе заразившихся – футболисты пермской команды «Звезда».

- В связи с выявлением еще нескольких положительных результатов после повторного тестирования нашей команды на COVID-19, вся команда помещена на карантин до полного выздоровления, - сообщили в клубе «Звезда».

В связи с этим матч между пермской футбольной командой и «Оренбургом», который должен был пройти 30 сентября, отменен.

За минувшие сутки из больницы выписаны 46 человек. Общее количество выздоровевших составляет 6685.

Инфографика: оперштаб

Также за прошлые сутки зафиксированы три смерти от коронавируса, а также два летальных случаев с инфицированными пациентами. Таким образом, от коронавируса умерли 277 человек, и еще 178 инфицированных пациентов скончались по причинам, не связанным с коронавирусом.