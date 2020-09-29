Дождливый Питер, солнечный Стамбул или бархатный сезон в Крыму?

В Стамбуле тепло, но после поездки придется посидеть на карантине Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Пандемия коронавируса сказалась на летних отпусках. Мало кому из пермяков удалось уехать отдыхать куда-нибудь дальше дачи. Туристические поездки стали возможными только с августа. Но еще не поздно наверстать упущенное и съездить в дальние края этой осенью.

28 сентября открылась туристическая программа полетов из Перми в Санкт-Петербург. Это совместный проект авиакомпании «Россия» и туроператора «Библио-Глобус». В пакетное предложение входят перелет, трансфер, проживание, посещение достопримечательностей, а также страховка, в том числе и от COVID-19. Рейсы выполняются на Boeing 737-800 два раза в неделю- по четвергам и воскресеньям. Минимальная цена тура на 4 дня на двоих взрослых - от 18 тысяч рублей.

До 23 октября авиакомпания «Азимут» продолжает рейсы из Перми в Минеральные Воды на самолете Сухой Суперджет 100. Вылеты 2 раза в неделю - в понедельник и пятницу, в 7.55. Стоимость билетов в одну сторону от 4780 рублей, так как рейсы субсидируются из краевого бюджета.

Также до 23 октября можно успеть слетать в Краснодар. Самолеты авиакомпании «Азимут» летают по понедельникам и пятницам. Стоимость субсидируемых рейсов - от 2980 рублей.

Субсидируются и рейсы до Калининграда. Их организует авиакомпания UVTaero по средам и воскресеньям. Билет в одну сторону стоит 4090 рублей.

Если хочется в более теплые края, на завершение бархатного сезона можно улететь напрямую из Перми в Сочи и Симферополь.Путевку на двоих на неделю без питания можно купить за 15 тысяч рублей.

Есть возможность улететь в Турцию с удобной пересадкой.

С 1 октября авиакомпания Nordwind запускает ежедневные рейсы в Стамбул из Перми через Москву. Летать будут самолеты Boeing 737-800. Вылет из Перми в 7.15, два с половиной часа - на пересадку в Москве и вылет в Стамбул в 9.45. В обратный путь из Стамбулав Москвув 18.15, 1 час 50 минут на пересадку и в Перми самолет будет в 3.50. Билет в одну сторону - 19 - 21 тысяча рублей.

Но надо учесть, что после зарубежной поездки придется сдать тест на коронавирус и оставаться на карантине до получения результатов. При этом работодатели не могут потребовать от туристов выйти на работу до того, как станет известен результат теста.

- Пермяки должны сообщить о предстоящем вылете за рубеж заранее, при покупке билета на самолет или тура на отдых за границей, - рассказали в Роспотребнадзоре. - Для этого нужно заполнить электронную форму на сайте Госуслуг.При возвращении в страну на борту самолета нужно заполнить анкету прибывающего в РФ.

После возвращения домой в течение трех дней нужно пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить результаты анализа в специальной форме на Едином портале государственных услуг.