Аквапарк в Перми хотят построить к июлю 2023 года

Горки рассчитаны на людей разного возраста. Эскиз предоставлен Рашидом Габдуллиным.

- Я понимал, что аквапарк в Перми должен быть, и что он когда-нибудь появится, - говорит директор парка Горького Рашид Габдуллин. - Почему наши дети для того, чтобы побывать в аквапарке, должны ехать в другой город?

Рашид Габдуллин совместно с турецкой компанией «ПолинАквапаркиРус» стал инициатором создания в Перми большого туристического центра, включающего в себя аквапарк, парк Пермского периода, музей «Пермский период» и гостиничный комплекс.

Весь комплекс разместится в Закамске, на улице Калинина, 84. Рашид Габдуллин рассказал, что конкретно будет расположено в нем.

Аквапарк

Аквапарк займет площадь 20 тысяч квадратных метров, в том числе «мокрая зона» - 7 тысяч квадратных метров.

Аквапарк будет оформлен в стиле Пермского периода. Эскиз предоставлен Рашидом Габдуллиным.

Водные развлечения будут рассчитаны на разные группы населения. Для молодежи - экстремальные горки. Такие, например, как «Королевская кобра», выполненная в форме гигантской змеи высотой в 18 метров. Аттракцион «Космический шаттл» станет первым в России, его высота также 18 метров. Горка для скоростного спуска - «Ракета-Петля» высотой 15 метров. В этой же зоне разместят «Мультислайд» - открытую горку в несколько рядов, «Рафтинг слайд» с крутыми виражами, «Бодислайд» - трассу с поворотами.Причемэти горки будут светомузыкальными.

Для любителей более спокойного отдыха предназначены волновой бассейн и тихая река.

В детской зоне появятся разные фонтаны: Грибок, Слоненок, Жираф, Дельфин.

На втором этаже аквапарка будуттермы для взрослых, джакузи с соленой водой, турецкие бани, контрастный бассейн, сауна, русская баня, османская паровая.

- У нас появится уникальное «Альпийское солнце», под которым можно будет позагорать, - рассказывает Рашид Габдуллин. - Но это не примитивный солярий с интенсивным облучением, а гелиотерапия - как будто вы лежите на пляже под солнышком.

Запланирована зонадля загорания на открытом воздухе с волновым бассейном. А еще - круглогодичный открытый бассейн с подогревом, в котором можно будет плавать даже зимой при минус 30 градусах.

Отдельная зона будет создана для маломобильных людей. Сюда они смогут подъезжать на колясках.

Проект фасада аквапарка создал пермский архитектор Евгений Жученко.

Парк пермского периода

В непосредственной близости будет расположен парк пермского периода площадью 30 гектаров.

Парк будет состоять из двух больших частей. Одна - для отдыха детей на открытом воздухе, с лазалками и бегалками, большими качелями и огромными батутами.

Вторая носит условное название «Тропа познаний». Она пойдет по периметру всего парка. Вдоль нее планируется поставить 75 фигур динозавров. Рассмотреть их поближе можно, проезжая по мини железной дороге. А из озера Легенд будут выглядывать ящеры.

В парке будет работать интерактивный музей «Пермский период», с 10 залами, в которых можно будет узнать о звероящерах, прочей фауне и флоре пермского периода, а также о Родерике Мурчисоне, открывшем этот геологический период.

Интерактивный музей расскажет о звероящерах и Родерике Мурчисоне. Эскиз предоставлен Рашидом Габдуллиным.

В новом комплексе будет построена гостиница на 60 номеров, а также будет открыт глэмпинг на 60 мест.

А деньги чьи?

Скептики могут сказать: «Слышали мы уже не раз и про аквапарк, и про зоопарк». Но данный проект планируется воплотить в рамках государственно-частного партнерства правительства Пермского края и совместного предприятия «Парк пермского периода».

Это существенно сократит вложение бюджетных средств. Вместо ранее запланированных 5,5 миллиарда рублей из бюджета будет вложено чуть больше миллиарда, остальные деньги - за счет банковских кредитов и средств частного партнера. По расчетам за 20 лет в качестве налогов в бюджет будет возвращено около 5 миллиардов.

По финансовой модели государство будет оплачивать посещение для маломобильных посетителей и людей с доходами ниже прожиточного минимума. За 5 лет каждый ребенок из этих категорий сможет побывать в аквапарке.

Для обычных посетителей цены билетов будут дешевле, чем в соседних регионах. Для взрослых дневное посещение без ограничения времени - 1300 рублей (самый дорогой билет). Для детей - 1000 рублей. Это процентов на 10-15 ниже, чем в Казани или Екатеринбурге.

Аквапарк планируется открыть к июлю 2023 года.