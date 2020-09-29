В Минздраве Прикамья объяснили, чем вызваны очереди на КТ и долгое ожидание «скорой»

Только медработник в случае подозрения на COVID-19 определяет показания к забору мазка, проведению КТ или госпитализации. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Пермском крае автомобили «скорой помощи» выстраиваются в длинные очереди, чтобы сделать пациенту с подозрением на коронавирусную инфекцию компьютерную томографию. В регионе зафиксирован рост обращений за неотложной медицинской помощью. В Минздраве это связывают с эпидемическим подъемом заболеваемости по ОРВИ, в то время как рост заболеваемости по новой коронавирусной инфекции в крае незначительный.

По данным ведомства на 28 сентября значительно выросло, по сравнению с прошлым годом, количество обращений за скорой медицинской помощью. Это связано с увеличением обращений пермяков по случаям, относящимся к категории неотложных, по которым помощь оказывается врачами поликлиники по месту жительства.

В региональном ведомстве объясняют: «Минздравом РФ утверждены показания для направления на госпитализацию и компьютерную томографию легких пациентов с респираторными симптомами. Наличие показаний определяет лечащий врач после осмотра, жалоб и данных обследования пациента, анализа крови».

Сегодня в Перми в случае респираторных симптомов исследования на компьютерном томографе (КТ) доступны в четырех медучреждениях: КМСЧ № 1, Пермской краевой клинической больнице, Пермском краевом клиническом госпитале ветеранов, а также в Городской клинической больнице им. Тверье, которая осуществляет исследование с сегодняшнего дня. КТ при подозрении на коронавирус также делают в Осе, Кудымкаре, Чайковском, Чернушке, Березниках, Соликамске и Чусовом. В ближайшее время будет запущен в работу аппарат КТ в Городской больнице № 6, который находился на ремонте. Также Минздрав рассмотрит дальнейшее увеличение точек проведения компьютерной томографии в Прикамье.

Как отмечают специалисты, в условиях пандемии коронавируса и сезона ОРВИ врачи руководствуются, прежде всего, клиническими рекомендациями по лечению респираторных заболеваний. Симптомы COVID-19, ОРВИ, вызванной менее опасными возбудителями, и гриппа практически идентичные.

«Нужно помнить, что в период сезонного роста заболеваемости ОРВИ далеко не все пациенты заражены COVID-19. Процедура КТ в первую очередь нужна пациентам, у которых имеются подозрения на наличие новой коронавирусной инфекции (получен подтверждающий лабораторный тест или ранее начатое лечение ОРВИ оказалось неэффективным), в таких случаях диагностика действительно необходима. Всем медработникам сейчас стоит обращать внимание на клинические рекомендации и назначать правильный алгоритм обследования больных с симптомами ОРВИ. Пациентам, в свою очередь, рекомендую при симптомах ОРВИ вызывать врача на дом из поликлиники по месту жительства», – говорит Виталий Мишланов, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук, заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней ПГМУ им. Вагнера Минздрава России.

Отметим, что только медработник в случае подозрения на COVID-19 определяет показания к забору мазка, проведению КТ или госпитализации. Не все состояния пациента требуют проведения КТ. При этом, в соответствии с временными рекомендациями Минздрава РФ, результаты КТ в легких случаях не влияют на тактику лечения и прогноз заболевания при наличии лабораторного подтверждения COVID-19. Поэтому массовое применение КТ для скрининга асимптомных и легких форм болезни не рекомендуется, так как это приводит к очередям в медучреждениях, а также тому, что помощь не получают те, кто действительно в ней нуждается.

Напомним, при легких симптомах заболевания (невысокая температура, насморк) необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства. Вызвать врача на дом можно по номерам поликлиники. При самостоятельном обращении в поликлинику вызов также обязаны зарегистрировать (вы можете попросить ваших родственников об этом).

Проконсультироваться о течении заболевания можно по телефону горячей линии, ее номер: +7 (342) 258-07-87. Теперь жители Пермского края смогут не только задать вопросы, связанные с коронавирусом, но и проконсультироваться по вопросам, связанным с ОРВИ. Специалисты могут подсказать, по какому телефону можно вызвать врача, при каких случаях возможна госпитализация, при каких симптомах респираторного заболевания необходимо сдать тест на COVID-19 .

Новые возможности горячей линии позволят снизить нагрузку на операторов служб неотложной и скорой помощи и повысить скорость реакции на звонки тех жителей, которым нужна экстренная помощь.