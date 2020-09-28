Что делать, если батареи в квартире не греют?

- Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В администрации Перми сообщили, что тепло в краевом центре подали во все жилые дома. Так что если где-то батареи еле теплые или вовсе не греют, - с этим нужно разбираться.

Напомним, отопительный сезон в городе стартовал 15 сентября, и в первую неделю тепло дали во все школы и детсады.

В городском департаменте ЖКХ сообщили, что 27 сентября территориальные органы города отчитались о том, что технически подача отопления теперь осуществляется также в каждый жилой дом.

Однако специалисты департамента предупредили, что в отдельных подъездах и домах возможны образование воздушных «пробок» и низкая температура теплоносителя.

Как в этом случае действовать?

- Жильцам необходимо в первую очередь обратиться в свою управляющую организацию, - объяснили в городской администрации. - Если обращение в УК или ТСЖ не дало результата, можно позвонить на горячие линии. Они начали работать в департаменте ЖКХ и в каждом районе города. При этом нужно сообщить, отсутствует отопление во всем доме или в отдельно взятой квартире, указать, наблюдается ли неравномерный прогрев стояков. По поручению мэра Перми главы районов совместно с районным прокурором районов будут привлекать к ответственности руководителей недобросовестных управляющих организаций.

По действующему законодательству, температура воздуха в жилых помещениях должна быть не ниже 18 градусов. Допускается снижение температуры воздуха в ночное время не более чем на 3 градуса.

В случае если температура ниже, жильцы могут обратиться в управляющую организацию для проведения мероприятий по восстановлению нормативных значений температуры воздуха в жилых помещениях и перерасчета платы. Контактные телефоны диспетчерской службы управляющих организаций должны быть размещены на информационных стендах в подъездах многоквартирных домов, а также могут быть указаны на квитанциях об оплате.

Куда пожаловаться?

Получить консультацию при возникновении проблем с подачей тепла можно в администрации своего района в будние дни с 9.00 до 18.00 (в пятницу с 9.00 до 17.00) по телефонам:

- Дзержинский район - 246-61-37, 246-58-87, в выходные - 233-14-80;

- Индустриальный район - 227-94-14, в выходные - 227-92-20;

- Кировский район - 205-62-15, 205-62-18, в выходные - 205-62-00;

- Ленинский район - 212-13-63, 212-33-74, в выходные - 212-07-17;

- Мотовилихинский район - 260-46-04, в выходные - 260-48-59;

- Орджоникидзевский район - 263-44-57, 263-47-26, 263-54-01, в выходные - 263-46-80;

- Свердловский район - 244-13-89, 244-40-13, в выходные - 241-27-85;

- поселок Новые Ляды - 295-85-67, 295-85-82, в выходные - 295-85-75.

Кроме того, горячую линию по запуску тепла открыли в департаменте ЖКХ администрации Перми. Вопросы можно задать по телефонам: 290-05-17 и 212-69-76. Также работает call-центр в ООО «Пермская сетевая компания» - телефон 243-72-99. Звонки принимает и единый диспетчерский центр в ПМУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство» по телефону 270-00-40.