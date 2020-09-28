«Картины, иконы и грустные верблюды на палубе». В годы войны Пермь помогла спасти бесценные произведения искусства

Лекторий можно посетить бесплатно, без регистрации. Фото: Андрей МАТЛИН

Многие пермяки знают, что в годы войны в здании Пермской художественной галереи хранились картины и иконы, эвакуированные из московской Третьяковки. Но не всем известно, что пермяки помогли сберечь и основную коллекцию государственного Русского музея из блокадного Ленинграда, в том числе такие шедевры как «Последний день Помпеи» Брюллова, «Медный змий» Бруни.

- Когда баржа с ящиками, в которых были произведения искусства, прибыла в Нижний Новгород, сотрудникам Третьяковки сообщили, что они должны взять на борт и груз из Ленинграда, - рассказала ученый секретарь Третьяковской художественной галереи Татьяна Юдкевич. - Да еще прицепили паром, в котором везли зверей из зоопарка. Так и плыл этот «ковчег» - упакованные картины, иконы, скульптуры и грустные верблюды на палубе.

Ученый секретарь Третьяковки Татьяна Юдкевич поблагодарила пермяков. Фото: Андрей МАТЛИН

Татьяна Юдкевич рассказала о том, как В Перми проводилась напряженная каждодневная работа по сохранению произведений искусств. И они были сохранены практически без потерь. Ее рассказ открыл цикл лекций «Тыловые истории эвакуации» в рамках масштабного фестиваля «Спасибо, Пермь!». Всего на площадке социокультурного пространства «Завод Шпагина» пермяки и гости города смогут побывать на 10 лекциях, посвященных сохранению исторического наследия родного края и Отечества.

Картины, которые сохранили в годы войны, привезли в Пермь. Фото: Пермская художественная галерея.

В военные годы Пермь стала вторым домом для тысяч эвакуированных ленинградцев. На сцене Молотовского оперного театра выступала труппа Ленинградского театра имени Кирова. Наше знаменитое хореографическое училище выросло на основе Ленинградского, в котором в те годы учились Юрий Григорович и Николай Боярчиков. В «Семиэтажке» - гостинице «Центральная» - жили ленинградские писатели и их семьи.

Спикерами лекций выступят авторитетные в своей области докладчики из Москвы и Перми: ученые-историки, работники музеев, театральные критики, краеведы. Среди них: Татьяна Юдкевич, Михаил Нечаев, Олег Лейбович, Тамара Шматенок, Татьяна Тихоновец, Галина Янковская, Милана Федорова, Елена Ильина, Наталья Александрова.

На лекциях пермяки услышат рассказы о неизвестных ранее страницах того тяжелого времени, они смогут представить тыловые будни нашего города, им покажут уникальные документы.

Лекции будут проходить на Заводе Шпагина, на улице Советской, 1 Б, в корпусе «Точка кипения». Начало - в 19.00. Вход свободный, без предварительной регистрации. Программу лектория можно посмотреть на сайте министерства культуры в разделе фестиваля «Спасибо, Пермь!» http://mk.permkrai.ru/spasibo-perm/

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Пермского края, организатором является «Центр по реализации проектов в сфере культуры», при участии Пермской государственной художественной галереи.

Все события фестиваля будут проходить с соблюдением обязательных требований Роспотребнадзора – при входе посетителям измерят температуру, а также выдадут средства индивидуальной защиты. Для соблюдения социальной дистанции слушателей будут рассаживать в шахматном порядке.