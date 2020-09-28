Эксперты: Кама может стать зоной экологического бедствия

Шламохранилище Березниковского содового завода. Фото: «Зеленый патруль».

Для многих населенных пунктов Прикамья главным источником питьевой воды служит Кама. Но этим летом вода в реке в районе Березников вдруг стала белесо-коричневой - в Каму был сброшено большое количество химических веществ.

Росприроднадзор провел проверку и установил, что источником загрязнения вероятно стало место излива стоков из подошвы обваловки шламонакопителя Березниковского содового завода в реке Толыч. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов».

Эксперты общественной организации «Зеленый патруль», взявшие пробы воды в районе шламохранилища и реки Толыч, которая впадает в реку Кама, рассказали, что основным компонентом загрязнения стал хлорид кальция.

- Хлорид кальция – это побочный продукт производства пищевой соды. Он легко растворяется в воде, - сообщил директор природоохранных программ Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов. - Ситуация усугублялась жаркой погодой, из-за которой растворимость этого вещества в воде повышается. Во взятых нами пробах pH(мера кислотности раствора)превышал11 единиц. Для пояснения скажу, что природная норма – это 6-7 рН, мыльный раствор – 9-10 рН, а отбеливатель «Белизна» – 12 рН.

Скорее всего, хлорид кальций попал в речные воды из шламонакопителя «Березниковского содового завода», который в народе зовут «Белым морем». Так как при замерах выше по течению от устья реки Толыч в Каме превышений ПДК хлоридов в воде экологи не выявили.

Кстати, разместился этот шламонакопитель практически в водоохранной зоне Камы, которая составляет 200 метров. А расстояние от объекта до берега - в среднем 50-90 метров.

Роман Пукалов рассказал, что еще 10 лет назад шламонакопитель находился в аварийном состоянии, так как проседания его стен были видны невооруженным глазом. Если владельцы «Белого моря» не приведут в порядок объект, инцидент может повториться, причем в более серьезных масштабах.

- Если находящаяся в аварийном состоянии дамба сломается, и «Белое море» хлынет в Толыч, то весь яд - а по-другому и не скажешь - попадет в Каму, и далее вполне может дойти через Волгу до Каспийского моря. Сколько крупных и малых населенных пунктов, берущих воду из этих рек, попадут в зону экологического бедствия. И, конечно, может пострадать фауна. Представьте, что произойдет, если, например, в Волге погибнет рыба, - говорит Роман Пукалов.

Даже сейчас ущерб, нанесенный природе в результате экологической катастрофы, по словам эксперта, может быть оценен в миллиарды рублей.

- На мой взгляд, государственные органы должны немедленно вывести шламохранилище из эксплуатации и заставить собственников качественно отремонтировать этот объект и отодвинуть его от Камы не менее чем на 200 метров, - считает Роман Пукалов.