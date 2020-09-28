«Особая девочка Снежа». Мама семь лет ждет, когда ее дочка заговорит

Снежа растет очень коммуникабельной девочкой, но пока не может говорить. Фото: благотворительный фонд «Берегиня».

Снежане Паздериной из Осы семь лет. Девочка она славная, улыбчивая, позитивная…

- Снежа родилась обычным ребенком, доношенной, выписали нас в срок, анализы были в норме, - вспоминает ее мама. - Диагноз ДЦП нам поставили не сразу. В полгода я обратила внимание, что Снежа отстает в физическом развитии. Мы съездили в Пермь на обследование, врачи поставили нам синдром двигательной дисфункции. Потом были разные обследования, в итоге МРТ показало аномалию развития головного мозга.

Не смотря на проблемы со здоровьем, Снежана росла девочкой коммуникабельной и легко шла на контакт. Сейчас она с удовольствием посещает детский садик, только вот говорить еще не научилась.

Девочка обожает книги и мультфильмы. Фото: благотворительный фонд «Берегиня».

- Интеллект у Снежи сохранен, поэтому я верю и очень жду, что дочь обязательно заговорит, - объясняет женщина. – После постановки окончательного диагноза мы оформили дочери инвалидность и начали возить ее по реабилитационным центрам для детей с ДЦП. Были на реабилитации в Чайковском, Перми, Москве и Челябинске. Конечно, все пройденные курсы дают свои плоды: Снежа научилась сидеть, самостоятельно играть, немного ходить. Ее любимые занятия - рисовать, смотреть мультфильмы и выполнять развивающие занятия на планшете.

Мама девочки отмечает, что платные курсы сильно отличаются от бесплатных: совершенно другой интенсив, результат «на лицо», улучшения в физическом развитии, которые спустя время остаются с ребенком.

Мама возит дочку на реабилитационные курсы и надеется, что девочка обязательно заговорит. Фото: благотворительный фонд «Берегиня».

После прохождения последних платных курсов Снежа стала лучше работать руками, держать предмет, передавать его, укрепились мышцы спины.

- Единственный минус таких курсов - стоимость, которую потянет не каждый родитель, - объясняют в благотворительном фонде «Берегиня», сотрудники которого курируют эту семью. – Мама Снежаны обратилась к нам за помощью в оплате реабилитационных курсов в физкультурно-оздоровительном центре «Адель» в городе Пенза. Именно специалисты этого центра научили ходить многих ребят с ДЦП. Сумма сбора составляет 154 000 рублей. Мы надеемся, что с вашей помощью Снежана продолжит покорять свои вершины в развитии.

А помочь Снежане в этом непростом пути можно здесь.