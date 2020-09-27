Коронавирус в Перми последние новости на 28 сентября: в регионе не осталось территорий без COVID-19

Теперь во всех территориях Прикамья есть заболевшие опасной инфекцией. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пермском крае за сутки коронавирусной инфекцией заболели еще 73 человека. Роспотребнадзор сообщает, что 57 человек проходят лечение в больницах, 16 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число заболевших в Пермском крае достигло 9596. Ежесуточный прирост больных - 0,7% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,03 (на 26 сентября – 1,06).

Из 73 новых инфицированных – 34 мужчины, 36 женщин, 3 ребенка (мальчики). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 15 человек, 34 человека в возрасте 45-65, 21 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.

Новые заболевшие проживают в 17 территориях региона. Больше всего их в Перми - 44 случая. В Барде - 5 заболевших, еще 4 - в Соликамске и 3 - в Лысьве. По 2 случая COVID-19 в Березниках, Чернушке, Осе и Октябрьском. По одному заболевшему выявлено в девяти территориях - Юрле, Чусовом, Кудымкарском МО, Кудымкаре, Пермском районе, Добрянке, Чайковском, Кизеле и Березовском округе. Косинский район, который долгое время оставался единственной территорией, где коронавирус не был выявлен, теперь таковым не является. 24 сентября там был зафиксирован первый случай заражения COVID-19.

Цифры: краевой оперштаб.

Таким образом, во всех территориях Прикамья есть заболевшие опасной инфекцией.