«Сняли «скальп» с ЦСКА!» Баскетболисты пермской «ПАРМЫ» вырвали победу у столичных армейцев

Радости болельщиков нет предела. Фото: страница в Instagram БК "ПАРМА".

- Это настоящая сенсация! Такого еще не было!

Соцсети пестрят восторженными комментариями по случаю победы пермских баскетболистов над столичными армейцами.

- Сегодня наши бойцы показали настоящую командную химию. Это факт! Шесть игроков «ПАРМЫ» набрали за матч больше 10-ти очков. Сегодня вся команда была на высоте! – восторгаются болельщики на странице клуба ВКонтакте.

Эмоции победителей. Фото: страница в Instagram БК "ПАРМА".

В самом деле, «ПАРМА» на выезде буквально на последних минутах вырвала победу у ЦСКА. И это при том, что к концу матча армейцы имели преимущество в целых 22 очка. И вот – 97:95 в пользу пермяков.

— Мы рады, конечно! - прокомментировал победу пермяков главный тренер БК «ПАРМА» Казис Максвитис. - Всё как во сне плывет перед глазами. Думал, что такое бывает только в детском баскетболе, когда ты проигрываешь 40 очков в одном матче, а через неделю у той же команды выигрываешь два. Мы пытались удержаться в игре, совершали много ошибок, но все-таки бились до конца, забивали трехочковые. С такой командой как ЦСКА приходится ждать момента, когда соперник расслабится. Поздравляю наших болельщиков, для нас это большое событие.

- Сняли «скальп» с ЦСКА! Это был отличный день! В Евролигу пора! – радости болельщиков в соцсетях нет предела.