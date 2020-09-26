«Днем смог, ночью заморозки». В МЧС предупредили о неблагоприятных метеоусловиях 1 степени опасности в Прикамье

"Золотая осень" будет с туманами и ночными заморозками. Фото: Василий Вахрин

В Пермский край пришла «золотая осень». Метеорологи прогнозируют, что уже в субботу воздух прогреется до 18 градусов. День будет солнечным и безветренным. Но именно из-за отсутствия ветра в городах будет скапливаться смог. Кроме того, по ночам в ближайшие дни возможны заморозки.

В ГУ МЧС Прикамья предупредили, основываясь на прогнозах синоптиков, о вероятном скоплении в воздухе вредных веществ и ночных заморозках. В частности, до восьми вечера в понедельник для всех предприятий объявлен «режим неблагоприятных метеоусловий 1 степени опасности», они обязаны не допускать выбросов.

- Мы окажемся в центре антициклона, и погода будет безветренной, так что в воздухе вполне могут ощущаться неприятные запахи из-за скопления у поверхности земли выхлопных газов автомобилей и других вредных веществ, - отметил руководитель Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов. – Автомобилистам нужно учесть, что по утрам вероятно образование тумана. Дни ожидаются теплые, от 15 до 18 градусов, а вот ночи – холодные, ночная температура в выходные будет от 2 до 5 градусов, а местами и ниже нуля. Такая погода продержится до середины, а, скорее всего, и до конца следующей недели.