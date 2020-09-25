Коронавирус в Перми последние новости на 26 сентября: на COVID-19 в Прикамье проверили почти полмиллиона жителей

- Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным Роспотребнапдзора, за прошедшие сутки в Пермском крае выявили 74 новых случая заражения COVID-19: 48 человек проходят лечение в больницах, 26 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

- Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 9448, - сообщили в краевом оперштабе. - Ежесуточный прирост больных составил 0,8 процента – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,07 (на 24 сентября – 1,07). С картой распространения коронавируса в Пермском крае можно ознакомиться на сайте www.permkrai.ru/antivirus.

По сообщениям краевого Минздрава, из 74 новых инфицированных – 30 мужчин, 42 женщины, 2 ребенка (2 мальчика). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 15 человек, 26 человек в возрасте 45-65, 31 человек старше 65 лет.

Инфографика: Яндекс.

В Пермском крае провели 551 951 исследование на коронавирус, в том числе более 216 тысяч тестов проведено в медицинских организациях. Обследованы 485 308 жителей региона. В среднем в сутки проводится чуть более 3 тысяч исследований на COVID-19.