«Прежде всего - не навреди»

В дискуссии приняли участие медработники и представители общественных организаций. Фото: Минздрав Пермского края

Второй год подряд 17 сентября в медицинских учреждениях Пермского края проходят мероприятия, приуроченные коВсемирному дню безопасности пациентов. В больницах региона были размещены информационные стенды по вопросам соблюдения требований безопасности при оказании медицинской помощи, организованы тематические встречи с участием представителей общественности.

А в Министерстве здравоохранения состоялся круглый стол по вопросам повышения безопасности при оказании медицинской помощи пациентам. В дискуссии приняли участие представители территориального Управления Росздравнадзора и территориального Фонда обязательного медицинского страхования,общественного Совета при Минздраве, а также общественные организации.

- Одним из приоритетных направлений в здравоохранении сегодня является безопасность медицинской деятельности как по отношению к пациенту, так и к медицинскому персоналу. Защита медиков от инфицирования, от психологических стрессов - это те направления, которые должны развиваться в системе здравоохранения и системе контроля. Коммуникация, доверие и помощь - это те приоритетные векторы, без развития которых мы не видим себе дальнейшего повышения удовлетворенности населения медицинской помощью, - обратилась к собравшимся Оксана Мелехова, министр здравоохранения Пермского края.

Маркировка спасет от фальшивок

- Меняется мир - меняется и система здравоохранения, - отметил в начале мероприятия Евгений Рожнев, заместитель министра здравоохранения. - Мы с вами являемся участниками формирования нового подхода, базирующегося на принципах пациентоориентированности и безопасности оказания медицинской помощи.

Контроль безопасности пациентов и медицинских работников осуществляет Росздравнадзор. Одним из направлений его деятельности, как отметила руководитель Территориального органа Росздравнадзора по Пермскому краю Юлия Нефедова, является мониторинг безопасности лекарственных средств. Речь идет о контроле за легальностью препаратов через систему маркировки. Полномасштабное внедрение системы маркировки лекарственных препаратов позволит предотвратить оборот фальсифицированных препаратов.

- Благодаря маркировке потребители смогут сами определить качество лекарств с помощью мобильного приложения, - рассказала Юлия Нефедова.

О проведенной работе по обращениям граждан и защите прав пациентов в период угрозы распространения COVID-19 рассказала главный специалист отдела по защите прав и свобод человека аппарата Уполномоченного по правам человека в Пермском крае Надежда Дунина.

- Если ранее темой обращений к нам пациентов были качество и доступность медицинской помощи, а также обеспечение лекарствами, то в период распространения коронавируса на первый план вышла проблема отсутствия плановой госпитализации, - сообщилаНадежда Дунина. -Также жаловались на невозможность пройти реабилитационные мероприятия, попасть к узким специалистам, получить высокотехнологическую помощь за пределами Пермского края и на отсутствие тестов на COVID-19.

После отмены ограничений, установленных по предписанию Главного санитарного врача Пермского края, плановая госпитализация пациентов и приемы узких специалистов были возобновлены. Восстановлена и система реабилитации.

80 литров крови в день

Об организации работы в период пандемии заготовки донорской крови и ее компонентов рассказала руководитель региональной Службы крови в Пермском крае Оксана Самовольникова.

- Безопасность пациентов обеспечивается тщательным отбором. Проводятся обследование донора, подробный сбор анамнеза, - объяснила Оксана Самовольникова - Вся донорская кровь тестируется на все виды инфекций, в том числе методом ПЦР-диагностики. После заготовки крови плазма не сразу выдается больницам, а выдерживается в карантине 120 дней.

Ежегодно на станции переливания принимают около 22 тысяч литров донорской крови. Для обеспечения больниц Прикамья в сутки необходимо до 80 литров крови. Во время режима самоизоляции возникли проблемы с донорской кровью, напомнила Оксана Самовольникова. Но после того как глава региона Дмитрий Махонин принял решение о снятии ограничений на поездки доноров и увеличении денежной компенсации за сдачу крови, банк крови был в кратчайшие сроки восполнен. А после ослабления режима самоизоляции была восстановлена работа выездной донорской службы. Сейчас выезды осуществляются в 35 территориях Пермского края.

Заболеваемость гриппом снизилась в 200 раз

Хотя мероприятие было посвящено безопасности пациентов, заведующая кафедрой эпидемиологии Пермского медицинского университета Ирина Фельдблюм свое выступление начала с темы безопасности врачей.

- Медицинские работники являются группой высокого риска, - отметила Ирина Фельдблюм. - По статистике, они болеют гриппом в три раза чаще, чем другие категории населения.

Именно поэтому, по словам эпидемиолога, медицинским работникам особо необходима вакцинация от гриппа. Впрочем, важность прививок для всех людей уже продемонстрировала сама жизнь.

- Благодаря прививкам заболеваемость гриппом по сравнению с 1997 годом снизилась в 200 раз, - говорит профессор Ирина Фельдблюм.

В этом году в связи с распространением коронавируса в осенне-зимний сезон могут возникнуть микст-инфекции, объединяющие и грипп, и COVID-19. Микст-инфекции протекают более тяжело, большее количество заболевших нуждается в госпитализации, они отличаются высокой летальностью и дают серьезные осложения, в частности - пневмонию.

- Поэтому через месяц после вакцинации от гриппа желательно поставить прививку от COVID-19, - считает Ирина Фельдблюм. - Она ставится в два этапа, вторая доза - через 21 день после первой. Приоритет в вакцинировании должен быть у медицинских работников, студентов медицинских вузов и колледжей, сотрудников социальных учреждений и сферы образования.

- Иногда приходится слышать от людей, что после прививки они почувствовали себя хуже, у них проявились признаки ОРВИ, - продолжила министр здравоохранения Оксана Мелехова. - Но надо иметь в виду, что у организма возникает иммунный ответ, благодаря которому и формируется защита от заболевания. Поэтому мы призываем всех жителей Пермского края пройти вакцинацию от гриппа в сентябре, чтобы не рисковать своим здоровьем и здоровьем близких вам людей. Конечно, мы учитываем эпидемическую обстановку в Пермском крае, поэтому для посещения прививочного кабинета необходимо заранее записаться, на входе в поликлинику нужно будет пройти входной фильтр, нужно быть в маске и перчатках. Для удобства и большего охвата населения иммунизацией мы увеличили количество прививочных бригад, они работают на здравпунктах крупных предприятий, в некоторых многофункциональных, общественныхи в торговых центрах.

НАША СПРАВКА

Всемирный день безопасности пациентов был учрежден семьдесят второй сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 2019 года, которая приняла резолюцию WHA72.6 «Глобальные действия по обеспечению безопасности пациентов» и постановила, что этот день будет отмечаться ежегодно 17 сентября.

Общие цели Всемирного дня безопасности пациентов заключаются в том, чтобы расширить понимание проблемы обеспечения безопасности пациентов во всем мире, повысить уровень участия общественности в обеспечении безопасности медицинской помощи и способствовать активизации действий, направленных на повышение безопасности пациентов и снижение вреда для пациентов во всем мире. В основе проведения Всемирного дня безопасности пациентов лежит основополагающий принцип медицины: «Прежде всего - не навреди».