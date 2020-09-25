«Приятная аномалия». Синоптики обещают в Прикамье затяжное «бабье лето»

"Бабье лето" в Прикамье. Фото: Василий Вахрин

Обычно в конце сентября погода в Прикамье бывает переменчивой. Только – не на этот раз.

- Можно сказать, что к нам пришло аномально устойчивое потепление, а это бывает далеко не каждый год осенью, - говорит руководитель Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов. – И это будет "приятная аномалия": Пермский край оказался в самом центре теплого антициклона, который вышел на Урал. Тот пробудет у нас, как минимум, дней семь, а, скорее всего, и дольше. В выходные и в первую половину следующей недели, а вероятно даже и в начале октября погода будет точно такой же, как сегодня: дневная температура - от 15 до 17 градусов, никаких осадков не ожидается. А ведь обычно в этот сезон столбик термометра у нас днем колеблется у отметки градусов в 10.

Ночи, правда, будут довольно холодные – все-таки не лето.

- Температура по ночам, действительно, ожидается от 2 до 5 градусов, в низинах вполне возможны ночные заморозки, - предупреждает Павел Смирнов.

А вот шквалистых порывов, подобных тем, которые на этой неделе оставили без света десятки населенных пунктов, синоптики не ждут.

- Сильного ветра в центральной зоне антициклона не бывает, - объясняет метеоролог. – Но тут есть небольшое «но»: в безветренную погоду хуже рассеиваются выхлопные газы от автомобилей. Также возможны утренние туманы в низинах и долинах рек и речушек. Но вряд ли это сильно повлияет на наше настроение: нас ожидает затяжное «бабье лето», мы вполне сможем насладиться комфортной погодой.