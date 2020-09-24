Коронавирус в Перми последние новости на 25 сентября: лечение в больницах проходят 986 человек, дома на карантине – 2738

С каждым днем количество заболевших коронавирусом в Пермском крае увеличивается. Фото: Иван МАКЕЕВ

На 25 сентября общее число инфицированных в Пермском крае достигло 9374 человек. В настоящий момент лечение в больницах проходят 986 человек, дома на карантине находятся 2738 жителей края.

- За предыдущие сутки в регионе было выявлено 75 новых случаев заражения COVID-19: 54 человека проходят лечение в больницах, 21 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей, - сообщили в краевом оперштабе. - Ежесуточный прирост больных составил 0,8%, коэффициент распространения болезни - 1,07.

Из 75 новых инфицированных – 42 мужчины, 33 женщины. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 13 человек, 36 человек в возрасте 45-65, 26 человек старше 65 лет.

Новые заболевшие проживают в 12 территориях региона. Больше всего инфицированных было выявлено в краевой столице – 46 человек. В Березниках и Пермском районе коронавирус диагностирован у семи человек. Количество заболевших в Соликамске - пять. В Красновишерске и Кунгуре обнаружено по два зараженных. По одному новому заболевшему COVID-19 выявлено в шести территориях края: Чердыни, Кудымкаре, Карагае, Краснокамске, Александровске и Кунгурском районе.

Инфографика: краевой оперштаб.

По-прежнему «свободным» от коронавируса остается Косинский муниципальный округ.

Из-за роста заболеваемости в Пермском крае усиливаются меры защиты от коронавируса: под особым контролем оперштаба находятся масочный режим и социальная дистанция. Это связано с ростом заболеваемости. По данным Роспотребнадзора, средненедельный показатель вырос на 10%.