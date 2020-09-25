4G в каждом населенном пункте Пермского края

Экстремалы Перми зафиксируют на видео лучшие моменты своих заездов и протестируют новую технологию 4G-Cam.

Еще несколько лет назад за пределами городов и районных центров воспользоваться мобильным интернетом было проблематично. Сейчас сеть 4G мобильного оператора Tele2 доступна на территории, на которой проживает 95 процентов населения Пермского края, голосовая связь – для 95 процентов жителей и сеть 3G – для 92 процентов.

За первую половину 2020 года Tele2 увеличила количество базовых станций стандарта 4G в регионе на 10 процента. А в 14 населенных пунктах связь Tele2 появилась впервые. В это число вошли поселки и деревни Александровского, Нытвенского, Уинского, Кочевского, Красновишерского, Горнозаводского, Пермского районов, Лысьвенского и Соликамского городских округов.

Новые проекты на 4G-скоростях

Уличные состязания развернулись в Перми и еще в 7 городах России.

Tele2 – давно уже не просто мобильный оператор. Компания стала частью жизни современного человека. Недавно Tele2 запустила проект для поклонников городских экстремальных видов спорта – райдеров, фрираннеров, bmx-байкеров, скейтеров и других спортсменов. Уличные состязания развернулись в Перми и еще в 7 городах России.

Всем командам, прошедшим отбор, Tele2 помогает создать профессиональное видео заезда. Уличные творцы получат полноценную операторскую поддержку, чтобы сохранить на память лучшие моменты. Также райдеры смогут опробовать быстрый мобильный интернет Tele2 – каждому из них организаторы выдадут SIM-карту оператора, чтобы спортсмены показали все трюки в прямом эфире на своих страницах в соцсетях. Так экстремалы протестируют 4G-интернет Tele2 в разных городских локациях Перми, на разных средствах передвижения и на разных скоростях. А зрители стримов смогут убедиться, что видео заездов транслируется в высоком качестве и без задержек. Впоследствии эти эфиры станут частью профессионального видеоролика каждой команды.

Всем командам, прошедшим отбор, Tele2 помогает создать профессиональное видео заезда.

Все видео организаторы выложат на сайте проекта, чтобы поклонники экстремальных видов спорта смогли выбрать народного победителя Urban Battle. Обладателю приза зрительских симпатий достанутся подарочные сертификаты в магазин спортивного снаряжения.

Между собой сразятся уличные экстремалы Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Челябинска, Екатеринбурга, Перми, Архангельска, Кирова. 17 октября состоится онлайн-баттл спортсменов из разных городов и церемония награждения в прямом эфире.

- На онлайн-церемонии награждения жюри определит победителей в каждом городе: общий призовой фонд проекта составит 3 миллиона рублей, - рассказал координатор федерального проекта «Детский спорт» в Пермском крае, член центрального совета Всероссийской Федерации школьного спорта Василий Кузнецов. - На заключительном мероприятии также выступит известный артист. Именно он определит лучшую команду в России и вручит ее участникам гран-при конкурса.

Протестировать возможности мобильного интернета Tele2 смогут и все посетители экстрим-парка. Мобильный оператор Tele2 совместно с экстрим-парком реализовали проект по установке видеокамер с технологией 4G-Cam. Система «умных» камер распознает лица катающихся и монтирует индивидуальные видео с трюками для всех, кто зарегистрировался в сети 4G-Wi-Fi и загрузил свое фото на сайт.

Связь камер между собой обеспечивает высокоскоростной мобильный интернет. Экстремалы Перми зафиксируют на видео лучшие моменты своих заездов и протестируют новую технологию 4G-Cam. Чтобы получить готовый ролик, достаточно на месте подключиться к 4G-WiFi от Tele2, зарегистрироваться и загрузить свое фото на сайт, а после катания выбрать стиль, в котором будет смонтировано видео. Система «умных» камер распознает лицо райдера и соберет в одном видео лучшие моменты заезда.