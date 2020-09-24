С 2021 года Пермский край перейдет на прямые выплаты социальных пособий

Заместитель управляющего ФСС Сергей Епанов рассказал о переходе на прямые выплаты.

С 1 января 2021 года Пермский край переходит на прямые выплаты социальных пособий. Теперь работники будут получать их не от работодателя, как раньше, а напрямую из Пермского регионального отделения Фонда социального страхования.

Как это будет происходить? Что должен знать работник? Как ему можно будет получить положенные социальные выплаты? Какое мобильное приложение поможет сориентироваться в этих непростых вопросах?

Фонд социального страхования Пермского края провел «круглый стол» на тему «Прямые выплаты социальных пособий», где ответил на все возникающие вопросы.

Фонд социального страхования Пермского края провел «круглый стол».

- С 1 января 2021 года регион переходит на прямые выплаты социальных пособий, - рассказала Галина Токарева, управляющий Пермским региональным отделением Фонда социального страхования. – До пандемии мы уже успели рассказать о том, как будет проходить переходный период, провели вебинары на предприятиях Пермского края. Опыт по переходу накоплен и ответы на многие вопросы уже существуют.

Преимущества прямых выплат

- Основные изменения, которые коснутся страхователей: меняется схема взаимодействия Фонда со страхователями. Пособие работающим гражданам будет перечислять не бухгалтерия предприятия, а отделение Фонда социального страхования. Для работающего человека фактически ничего не изменится. Необходимо только предоставить своему работодателю заявление с указанием реквизитов, на которые будет перечисляться пособие (банковский счет), номер платёжной карты «МИР» или почтовый адрес), а также документы, подтверждающие право на получение пособия.

Работодатель должен направить документы, необходимые для назначения и выплаты соответствующих видов пособий в Пермское отделение Фонда не позднее 5 календарных дней со дня их получения от работника. Страхователь, у которого среднесписочная численность работников за предшествующий расчетный период (предшествующий год) превышает 25 человек, направляет в Пермское отделение Фонда электронные реестры получателей пособий по установленной форме, заверенные электронной подписью. Страхователи со среднесписочной численностью работников 25 человек и менее по своему усмотрению представляют подлинники документов с описью, составленной по утвержденной форме непосредственно в отделение Фонда, либо направляют сведения в форме электронного реестра

В течение 10 календарных дней со дня получения от работодателя заявления и документов или сведений, которые необходимы для назначения и выплаты соответствующего вида пособия, специалисты отделения Фонда выплачивают его путем перечисления денег на банковскую карту национальной платежной системы "МИР", указанную в заявлении либо в реестре сведений, на счёт в банке или почтовым переводом, - отметил заместитель управляющего отделения Фонда Сергей Епанов. – Новый механизм повышает социальную защищенность граждан, создается прозрачный механизм назначения и выплаты пособий, исключаются злоупотребление и мошенничество при выплате пособий.

В чем основные преимущества механизма прямых выплат? Возможность отслеживания всего цикла от назначения до выплаты пособия, а также контроль обоснованности и правильности. Для страховщика важно, что с 1 января учет по каждому застрахованному лицу будет вестись в Фонде социального страхования.

Для застрахованных граждан преимущество в том, что он гарантированно получит пособие не зависимо от финансового состояния работодателя. Также выплата будет производится непосредственно застрахованному лицу и этим уменьшается вероятность ошибок при расчете пособий.

Немаловажно, что все ответы на возникающие вопросы работник может получить в личном кабинете ФСС и в мобильном приложении «Социальный навигатор».

Какие пособия ФСС будет выплачивать работникам?

В системе прямых выплат будут выплачиваться следующие виды пособий:

Это пособие по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, оплата дополнительного отпуска пострадавшему на производстве.

Все эти пособия будут выплачиваться Фондом социального страхования на счета работникам либо почтовыми переводами.

А вот оплата четырех дополнительных дней по уходу за детьми-инвалидом, социальное пособие на погребение и расходы на выплату пособия по временной нетрудоспособности за счет федерального бюджета, бухгалтерия предприятия назначает и выплачивает самостоятельно, а потом обращается в Фонд социального страхования за возмещением.

Что нужно знать застрахованному лицу?

Сейчас каждый работодатель должен проинформировать своих работников о новом порядке выплаты пособий и сообщить о необходимости открытия банковской карты «Мир».

Фонд социального страхования разработал «Личные кабинеты» страхователя и застрахованного лица. Здесь можно будет увидеть, назначено ли пособие, его размер, правильно ли рассчитано пособие.

Дублирует «Личный кабинет» мобильное приложение «Социальный навигатор» для получателя услуг застрахованными лицами. Это платформа, которая действует по принципу единого окна и помогает видеть все услуги и обращения в Фонд социального страхования, а также отправляет пуш-уведомления обо всех действиях. Вся информация у человека всегда под рукой.

Сервис «Личный кабинет» поможет жителям узнать информацию об услугах, которые представляет Фонд социального страхования.

С начала этого года в Фонде социального страхования действуют «горячие линии» (342) 249-22-11 (по организационным вопросам) и 249-22-10 (по вопросам технической информации). Вся необходимая информация размещена на сайте r59.fss.ru. В режиме реального времени работает Телеграмм-канал t.me/fss_59, где размещается актуальная информация и даются ответы на возникающие вопросы.