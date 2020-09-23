Дневник лучшего воспитателя страны: 7 проверенных способов поладить с детьми

Через пять лет работы в детском саду Евгений Пепеляев стал лучшим воспитателем Перми, а потом и всей страны. Фото: Ксения Третьякова.

Лучший воспитатель страны Евгений Пепеляев из Перми ведет блог, в котором рассказывает, как нужно поступать родителям в сложных ситуациях и находить правильные ответы на непростые детские вопросы.

Когда Евгений Владимирович еще сам был маленьким мальчиком Женей, он, как и многие мальчишки, мечтал стать пожарным или космонавтом. После школы пошел учиться на радиофизика, но очень быстро понял – это не его.

- А потом случайно увидел объявление, что требуются специалисты по работе с детьми. Что-то екнуло в душе в этот момент, - вспоминает Евгений Пепеляев. - Решил попробовать. Поступил в педагогический и устроился в детский сад. И уже через пять лет стал лучшим воспитателем Перми, а потом - и всей страны.

Евгений Владимирович ведет блог, где рассказывает, как ладить с детьми и находить ответы на их непростые вопросы. «Комсомолка» собрала самые полезные советы педагога, которые наверняка пригодятся всем родителям дошколят.

МЕНЬШЕ СЕРЬЕЗНОСТИ, БОЛЬШЕ ИГРЫ

В самом начале работы мне казалось, что надо быть очень серьезным, когда общаешься с ребенком. Я ведь взрослый. Но этот подход не работает. Подходите к решению любой проблемы с игрой.

Приведу пример. Когда в очередной раз мало кто в детсаду отреагировал на просьбу собрать уличные игрушки, я решил поиграть с ребятами. Пакет с игрушками начал от них «убегать» и нужно было постараться в него попасть. В результате игрушки в пакете, их собрали ребята.

Дети с удовольствием соберут игрушки на прогулке, если пакет будет от них убегать. Фото: Ксения Третьякова.

Другой пример. В детсаду есть мальчик 4 лет, который часто мешает воспитателям, отвлекает других деток, очень шумный. Мы с ним строили из конструктора торговый центр, а в конце он не захотел убирать кубики. Тогда мы решили, что контейнер – это дракон, и вместо уборки мы «покормили» этого дракона деталями конструктора.

СЛУШАТЬ И СЛЫШАТЬ

Занятие по физкультуре в самом разгаре, а мальчик Саша саботирует весь процесс. Мы вышли из зала. Вначале была мысль поругать его, но он отвернулся к стене - на контакт не шел.

- Саша, ты не хочешь заниматься? Ты чем-то расстроен? - спрашиваю я.

- Я не успел посмотреть мультфильм.

- Ты расстроен из-за того, что не успел посмотреть мультфильм?

- Да. Утром нужно было в садик, и я не успел досмотреть мультфильм.

- Понимаю, Саша. Очень жаль, что так получилось…

И ребенок немного приободряется. Через пару минут мы возвращаемся в зал.

Алгоритм прост: в диалоге «возвращать» ребенку то, что он вам сказал, при этом обозначив его чувство. Именно так и удалось понять причину поведения Саши. Такой прием позволяет не обесценивать переживания детей, а относиться к ним с уважением.

В диалоге нужно «возвращать» ребенку то, что он вам сказал, при этом обозначив его чувство. Фото: Ксения Третьякова.

ВОПРОС ВМЕСТО УКАЗАНИЯ

Однажды я понял, что почти всегда обращаюсь к детям в повелительном наклонении: встань, завяжи, возьми, подойди, отойди. Перестроить свои привычки оказалось делом не одного дня. А это непременно следовало сделать, так как общение с помощью вопросов предполагает более уважительное отношение к ребенку, это общение на равных, не с позиции главного, то есть взрослого. Плюс он дает ребенку возможность выбрать: согласиться или отказаться.

- Тебе помочь или сам справишься?

- Мог бы дать поиграть конструктор?

Особенно здорово работает с ребятами застенчивыми, робкими или теми, кому необходимо больше веры в себя.

- Ты можешь…?

- Да, могу!

Есть нюанс. Когда мы спрашиваем, то можем получить отказ, и нужно уважать право ребенка не согласиться с вами.

ПРЕДОСТАВЬТЕ ПРАВО ВЫБОРА

Самый популярный вопрос у родителей: «Как поел мой ребенок?» Не все дети отличаются отменным аппетитом. И в какой-то момент возникла идея переложить ответственность за прием пищи на них самих.

Я говорю воспитанникам так: если хочешь есть, кладешь себе кашу, запеканку, наливаешь суп, намазываешь масло на булочку, наливаешь какао. Ребенок сам определяет, что и в каком количестве он будет есть. Кому-то нравится суп, и он съедает с добавкой, а есть любители салатов или тушеной капусты.

А если ребенок откажется от всего и останется голодным? Вопреки нашим опасениям - такого никогда не происходит. Когда все вокруг дружно едят, аппетит просыпается сам собой.

РАЗРЕШИТЕ СЕРДИТЬСЯ

Один малыш хочет взять у другого мальчика паровозик, а тот не дает. Ребенок начинает сердиться, плакать. Я замечаю, что мама в растерянности и старается переключить его внимание на что-то другое. В такой ситуации важнее озвучить, что чувствует в данной ситуации малыш, и просто пожалеть его, обнять. Ему пока сложно справиться с отказом, преодолеть свой гнев. Если мама просто с ним посидит, проговорит его эмоции, то мальчик быстрее успокоится и пойдет заниматься другими делами.

НЕ ЛИШАЙТЕ РЕБЕНКА ПЕРЕЖИВАНИЙ

Детский плач первое время вызывал у меня чувство беспомощности. Мне хотелось бежать и спасать ребенка. Или согласиться и разрешить ему делать все, что он хочет, лишь бы не плакал. Особенно трудно давались слезы расстающихся с мамами детей.

Мы, взрослые, часто хотим уберечь детей от боли, с которой они встречаются в жизни. Причем речь не о тех случаях, когда ребенок стукнулся или разбил коленку. Когда малыш плачет, мы придумываем 1000 и 1 способ, как его порадовать: дать что-то вкусное, или попросить игрушку у другого ребенка, чтобы наш не плакал.

Ребенку важно, чтобы взрослый был рядом. Фото: Ксения Третьякова.

Когда ребенок плачет – это неприятно, но если каждый раз сразу переключать внимание на яркую картинку, давать планшет или обещать конфету, человек учится сбегать из неприятных переживаний. А взрослыми мы потом заедаем стресс, сидим за телевизором, идем веселиться в клуб. Все что угодно, лишь бы не быть грустным, рассерженным, беспомощным.

А что если не заслонять малышей от грустных и тяжелых переживаний? Если объяснять и просто быть рядом? Мои дети меня невероятно удивляют своей стойкостью. А ваши?

УЧИТЕ ВИДЕТЬ ГРАНИЦЫ ДОЗВОЛЕННОГО

Катание с горки - любимая забава детей. В нашем саду действует правило: на горку залезаем по ступенькам, скатываемся по одному. Ждем, пока отойдет скатившийся. Мы озвучиваем правило и следим за выполнением. Если нарушил договоренность - покататься сможешь только в следующую прогулку. Нарушители пробовали кричать, ругаться, плакать - все зря. Зато на следующий день каждый ждал очереди, скатывался, отходил и вставал в очередь заново.

Рамки и границы должны быть в жизни детей. Они служат им защитой и опорой.

НА ЗАМЕТКУ

- Чтобы дети вас слушали, и не баловались, замените «не» на что-то более позитивное: у нас не бегают, а ходят шагом, не перебивают, а говорят по очереди, не отбирают, а спрашивают разрешения.

- Объясняйте детям причины своих действий и запретов: «нет» - и дальнейшее разъяснение, почему. Это работает намного лучше, чем категоричный отказ. Дети готовы верить в наши взрослые причины. Когда им становится понятна причина нашей просьбы или ограничения – у них в сознании выстраивается определенная логика. И ребенок охотнее идет нам навстречу.

- Когда ребенок задает вопросы, которые ставят вас в тупик, и вы не знаете, как ответить, можно так прямо ему об этом и сказать - мол, нужно подумать. Возьмите паузу, а после вернетесь к этому разговору. Честность и искренность в общении - это фундамент взаимопонимания.

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