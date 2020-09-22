Молодые профессионалы из Прикамья завоевали 11 наград в финале WorldSkills Russia

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В России подвели итоги финала VIII Национального чемпионата Worldskills Russia. На этот раз он проходил в дистанционно-очном формате.

Но несмотря на это - стал самым масштабным в истории не только российского, но и мирового движения «Ворлдскиллс». Чемпионат «Молодых профессионалов» собрал более 3 тысяч участников, в том числе почти тысячу юниоров. В нем участвовали также иностранные конкурсанты. Оценивали их достижения более 700 экспертов.

Представители Пермского края традиционно показали высокие результаты. Пермские студенты и школьники завоевали больше наград, чем в прошлом году. Пермский край в заключительных соревнованиях представляли 35 участников по 33 компетенциям. Ребята завоевали 1 бронзовую медаль и 10 медалей за профессионализм в финале VIII Национального чемпионата Worldskills Russia. В прошлом году они привезли домой 9 наград разного достоинства.

Бронзовую награду в компетенции «Разработка мобильных приложений» принес Пермскому краю студент 4 курса Пермского химико-технологического техникума Лев Лебедев.

Лев Лебедев со своей наставницей. Фото: ПХТТ.

Как рассказал Лев Лебедев, увлечение цифровыми технологиями началось у него буквально с трехлетнего возраста, когда родители впервые усадили его за компьютер. И впоследствии он хотел бы стать разработчиком умных приложений.- В нашей компетенции были разнообразные задания, но их объединяла общая тематика, - поделился впечатлениями Лев Лебедев. – Это создание приложений для просмотра кинофильмов, - как для телефона, так и для умных телевизоров. Нам предоставляли серверы и предлагали макеты приложений. Также предлагалось устранить недочеты в уже готовых приложениях. Было непросто работать в формате удаленного рабочего места, было сложно сфокусироваться, но в целом удалось показать достойные результаты. Большую поддержку мне оказывала мой преподаватель Елена Александровна Жигалова, спасибо ей!

Выпускники этого же техникума завоевали медали за профессионализм в компетенциях «Программные решения для бизнеса» и «IT решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8.0». Школьники из Соликамска и Перми принесли в нашу копилку медали за профессионализм в компетенциях «Веб-дизайн и разработка» и «Инженерный дизайн CAD».

Работу пермяков высоко оценилим и в компетенциях документационное обеспечение и архивоведение, организация экскурсионных услуг, охрана труда, малярные и декоративные работы, сетевое и системное администрирование, экспедирование грузов.

Приветственную телеграмму участникам национального финала чемпионата: на правил Президент России Владимир Путин. В ней были и такие слова: «Убежден, что подобные востребованные временем проекты, каким, безусловно, является национальный чемпионат WorldSkills Russia, содействуют популяризации рабочих специальностей, совершенствованию профессионального образования, создают возможности для творческой, личностной самореализации юношей и девушек».

Ранее глава Пермского края Дмитрий Махонин отмечал востребованность участников таких соревнований работодателями.

- Их отрывают с руками – найти хорошего технического специалиста очень сложно, - отмечал Дмитрий Махонин. - У нас есть много юристов и экономистов, но людей, которые могут работать на тракторе, выложить плитку, выстроить стену из гипсокартона, действительно, не хватает. Будущее за этими молодыми людьми, за этими профессиями.

Финал чемпионата Ворлдскиллс Россия реализуется в рамках национального проекта «Образование», инициированного Президентом Владимиром Путиным. Также чемпионат является одним из проектов платформы «Россия-страна возможностей».