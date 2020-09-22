Родственники уже выкопали могилу и заказали все, что необходимо для погребения. Фото предоставлено героем материала

- После выписки из больницы мы скрыли от мамы, что нам уже пришлось покупать для нее гроб, крест, венки, - делится пермяк Алексей Н. – Эта чудовищная ошибка врачей точно стала бы для нее страшным ударом.

В середине июля Людмила Геннадьевна Н. - 74-летняя пенсионерка из Перми - почувствовала себя плохо. С подозрением на инсульт на «скорой» ее госпитализировали в больницу в Закамске. Через несколько дней сделали тест на COVID-19 и перевели в другую больницу, потом в третью. С собой у женщины был сотовый телефон, но звонить и разговаривать из-за тяжелого состояния в последние дни она совсем не могла.

- А через 10 дней мне позвонили и сообщили, что мамы не стало, - вспоминает ее сын Алексей. – Я вдвоем с ней жил, и очень переживал, что беда пришла, и один я теперь остался.

Но беда - бедой, а хоронить человека все равно надо. Сын получил в больнице справку о смерти, поехал в ЗАГС, получил свидетельство о смерти и начал готовиться к похоронам.

- Мы с дядей - маминым братом - заказали все, что положено на погребение: гроб, венки, крест, - рассказывает мужчина. - Выкопали могилу, определились с датой похорон. В назначенный день на Северном кладбище собрались все приглашенные. Мама всю жизнь проработала каменщиком, имела звание Ветеран труда. Проститься с ней пришли родные, подруги, коллеги...

Люди ждали, но катафалк с гробом все не ехал.

- Никуда дозвониться мы не смогли, поэтому сели с дядей в машину и поехали в больницу, - говорит пермяк. – Дядя пошел в морг на опознание, но среди тел умерших так и не нашел свою сестру. Тогда меня одели в коронавирусный костюм и запустили в «красную зону». В одной из палат среди женщин, которые там лежали, я нашел свою маму. Живой! Она не сразу узнала меня, а только после того, как я сказал ей: «Мама, привет, это я!».

Пенсионерка, хоть и была слаба, но очень удивилась, она никак не ожидала увидеть своего сына среди тех медиков, которые ходили по больнице, облаченные в коронавирусные костюмы.

Выйдя из палаты, Алексей первым делом позвонил шокированным гостям и сообщил, что похорон не будет и что его мама, Людмила Геннадьевна на самом деле жива. Потом прямиком направился к главврачу.

- Вы чего творите? Зачем живых людей хороните? – начал он с порога.

- Извините, пожалуйста, ошибка вышла, - единственное, что смог сказать ему главврач.

Спустя две недели женщину выписали домой. В выписке стоял диагноз инсульт и перенесенный COVID-19.

- Домой маму мы привезли на машине, она даже могла осторожно ходить, - рассказывает Алексей. – А через две с половиной недели я проснулся утром и увидел, что мама лежит в своей кровати уже холодная. Она умерла. Это случилось в начале сентября.

Всю эпопею с похоронами семье пришлось проходить заново. Те средства, которые были потрачены на первые «похороны» находились уже в стадии возврата, поэтому получить заказанные месяц назад похоронные принадлежности было нельзя.

- Сразу, как я позвонил в «скорую» и полицию и рассказал, что мама умерла, ко мне домой два курьера приехали из разных похоронных компаний, с одним из них я заключил договор и на этот раз похоронил маму, увы, по-настоящему, - говорит мужчина.

На руках у него оказалось два свидетельства о смерти мамы. Чтобы привести документы в соответствие, он обратился в суд с просьбой аннулировать первую, ошибочную запись.

- В ходе судебного заседания было установлено, что в больнице справка о смерти была выдана ошибочно на другого пациента и на момент составления записи акта о смерти мать истца была жива и находилась на лечении, поэтому суд удовлетворил исковые требования истца, аннулировав запись акта о смерти, составленную отделом ЗАГС, - сообщили в пресс-службе Кировского суда Перми.

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