Коронавирус в Перми последние новости на 20 сентября: из-за подъема заболеваемости в общественном транспорте снова будут раздавать маски

Коэффициент распространения болезни сейчас составляет 1,13. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На утро 20 сентября общее число инфицированных коронавирусом в Пермском крае достигло 9012 человек.

- За минувшие сутки было выявлено 68 новых случаев заражения COVID-19: 49 человек проходят лечение в больницах, 19 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей, - сообщает краевой оперштаб. - Ежесуточный прирост больных составил 0,8%, коэффициент распространения болезни 1,13.

Из 68 новых инфицированных – 34 мужчины, 33 женщины, 1 ребенок. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 9 человек, 33 человека в возрасте 45-65, 25 человек старше 65 лет.

За минувшие сутки скончались от коронавируса два человека. Общее число летальных исходов от COVID-19 в регионе составило 248 человек. Еще 150 смертей инфицированных произошло от сопутствующих заболеваний.

В настоящее время в больницах края находятся на лечении 914 пациентов. На карантине на дому под наблюдением врачей – 2592 человека.

Инфографика: Яндекс.

На заседании оперштаба, состоявшемся 18 сентября, говорили о необходимости тщательной дезинфекции в общественном транспорте, которым ежедневно пользуются тысячи жителей региона. Не исключено, что транспортников обяжут использовать автоматические устройства для обработки салонов, чтобы исключить ту обработку, которую проводят сейчас кондуктора, обрабатывая грязными тряпками поручни в салонах автобусов.

Также планируется, что для снижения уровня заболеваемости пассажирам вновь будут раздавать маски. Из-за подъема заболеваемости COVID-19 в Пермском крае усиливается контроль за соблюдением масочного режима.