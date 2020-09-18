Коронавирус в Перми последние новости на 19 сентября: масочный режим продлен на две недели

Средненедельный показатель заболеваемости увеличился на 10 процентов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Пермском крае за минувшие сутки коронавирус выявили еще у 67 жителей региона, 53 человека проходят лечение в больницах, 14 - амбулаторно на дому под наблюдением врачей. В числе вновь заболевших - депутат ГосДумы Игорь Сапко, заместитель руководителя администрации губернатора Пермского края Николай Иванов, глава Березников Сергей Дьяков, депутат Пермской думы Илья Лисняк.

- Средненедельный показатель заболеваемости увеличился на 10 процентов, - сообщил главный санитарный врач Пермского края Виталий Костарев.

Из вновь заболевших - 25 мужчин, 39 женщин, 3 мальчика. Среди взрослого населения: младше 45 лет - 12 человек, 34 человека в возрасте 45-65, 18 человек старше 65 лет. По данным Роспотребнадзора, всего с начала пандемии в Прикамье коронавирусная инфекция подтверждена у 8944 человек.

Инфографика: оперштаб Пермского края.

Новые заболевшие проживают в 21 территории Пермского края

За минувшие сутки из больницы выписаны 44 человека. Общее количество выздоровевших составляет 6199. За минувшие сутки зафиксированы две смерти от коронавируса, а также два летальных случаев с инфицированными пациентами. Таким образом, от коронавируса умерли 246 человека, и еще 146 инфицированных пациентов скончались по причинам, не связанным с коронавирусом.

На заседании оперштаба было принято решение об усилении масочного режима в регионе и продлении ограничительных мер до 4 октября. Волонтеры будут раздавать маски тем, кто в них нуждается. В первую очередь людям, относящимся к группе риска – тем, кто старше 65 лет, или имеет хронические заболевания.

Людям старше 65 лет режим самоизоляции продлили до 4 октября. По-прежнему остаются закрытыми ночные клубы, детские развлекательные центры. Отменены культурно-массовые мероприятия.