В суде завершается рассмотрение апелляционной жалобы на приговор по громкому ДТП, в котором 17-летний подросток насмерть сбил девушку

Трагедия произошла 6 мая на пересечении шоссе Космонавтов и улицы братьев Игнатовых Фото: Василий Вахрин

В краевом суде завершается рассмотрение апелляционной жалобы прокуратуры и родных 24-летней Марии К., погибшей в страшном ДТП в Индустриальном районе Перми 6 мая.

Резонансное ДТП, напомним, произошло в Перми 6 мая на пересечении шоссе Космонавтов и улицы братьев Игнатовых. За рулем внедорожника находился 17-летний подросток. Он взял ключи от папиной машины, поехал кататься по городу и насмерть сбил девушку, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу.

- Это преступление было заранее спланированным, и машина в данном случае была таким же орудием убийства, как и нож или что-нибудь другое, - говорит мама погибшей девушки.

- Я еще раз прошу прощения у всех, и приношу соболезнования, произнес в последнем слове 17-летний подсудимый. Судья ушла в совещательную комнату.

UPD: Суд изменил наказание подростку с условного на реальное. Парень отправится в воспитательную колонию на полтора года. На него надели наручники прямо в зале суда.

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