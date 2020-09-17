Коронавирус в Перми последние новости на 18 сентября: среди вновь заболевших – губернатор

В больницах региона остаются 952 человека. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Прикамье число зараженных коронавирусом составило 8877 человек. По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае выявлено 67 новых случаев заражения COVID-19: 20 человек проходят лечение в больницах, 47 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Из новых инфицированных – 33 мужчины, 31 женщина, 3 детей: 2 мальчика и 1 девочка. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 24 человека, 25 человек в возрасте 45-65, 15 человек старше 65 лет.

Инфографика: краевой оперштаб

В числе вновь заболевших – губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, у которого подтвердился диагноз коронавирусная инфекция. Он был госпитализирован сразу после первого теста. Как сообщили в пресс-службе губернатора, болезнь у Дмитрия Махонина проходит в легкой форме.

За минувшие сутки из больниц Пермского края выписали 43 человека. Общее количество выздоровевших составляет 6155. В больницах региона остаются 952 человека.

За минувшие сутки зафиксированы две смерти от коронавируса, а также один летальный случай с инфицированным пациентом. Таким образом, от коронавируса умерли 244 человека, и еще 144 инфицированных пациентов скончались по причинам, не связанным с коронавирусом.