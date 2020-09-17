Число самозанятых в Пермском крае превысило 14 тысяч человек

Самозанятые стали выходить из тени. К августу в качестве самозанятых в Пермском крае зарегистрировались уже 14 тысяч человек. По итогам сентября, как ожидается, их будет еще больше.

Напомним, в Пермском крае особый налоговый режим для самозанятых: налог на профессиональный доход (НПД)был введен в начале 2020 года.

- Режим для самозанятых – действенный инструмент для выхода предпринимателей из теневого сектора экономики. Лучшая оценка тому или иному режиму налогообложения – это количество налогоплательщиков, которые его используют, - рассказал «Ведомостям» и. о. министра экономического развития и инвестиций Пермского края Ренат Бекишев.

И привел пример: из 14 тысяч зарегистрированных в крае самозанятых более 10 тысяч раньше официально нигде не работали. Не трудно догадаться, что эти люди просто скрывали от государства свои доходы, чтобы избежать уплаты налогов.

После введения особого налогового режима для самозанятых многие поняли, что теперь гораздо выгоднее работать вбелую.

Ставка налога на профессиональный доход составляет всего 4% с доходов, полученных от клиентов – физических лиц и 6% – с доходов от юридических лиц и предпринимателей. Других обязательных платежей нет.

САМОЗАНЯТЫМ МОЖНО СТАТЬ С 16 ЛЕТ

По желанию самозанятые могут платить взносы в Пенсионный фонд и Фонд обязательного медицинского страхования. При этом годовой доход самозанятого не должен превышать 2,4 миллионов рублей. Зарегистрироваться самозанятым можно уже с 16 лет.

Напомним, в 2019 году проект по особому налоговому режиму для самозанятых пилотно стартовал в четырех регионах. Власти признали проект успешным и с июля этого года разрешили вводить этот налоговый режим по всей стране. Регионы отреагировали молниеносно: на 1 августа особые налоговые условия для самозанятых действовали уже в 78 регионах, а в сентябре они должны охватить всю страну.

По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), к концу августа в России в качестве самозанятых уже зарегистрировались 1 миллион человек. Ежедневно по всей стране самозанятыми становятся более двух тысяч человек.

ПРОСТО, УДОБНО И ВЫГОДНО

По мнению экспертов, к росту числа самозанятых привело несколько факторов: это успешная информационная кампания, простота и удобство приложения ФНС «Мой налог», а также пандемия коронавируса.

- Оказавшись из-за режима самоизоляции без привычной работы, многие стали задумываться о дополнительном заработке, - говорит Ренат Бекишев.

Более того, некоторые индивидуальные предприниматели стали в пандемию переходить в ряды самозанятых. Все дело в том, при самозанятости в отличие от других режимов налогообложения налог нужно платить только при получении дохода: если дохода нет, то и платы нет.

- Правда, уже есть предприниматели, которые переводят сотрудников в «самозанятые», чтобы не платить за них от их зарплаты 13% подоходного налога и 30% взносов во внебюджетные фонды, - рассказал Ренат Бекишев.

Но ФНС таких хитрецов старается отлавливать.

НАДЕЖДА НА АГРЕГАТОРЫ

Помочь вывести самозанятых из тени должны агрегаторы (например, сервисы «Яндекса», Profi.ru, YouDo, Avito). Власти поставили задачу: сделать так, чтобы все работающие через агрегаторы самозанятые начали платить налог на профессиональный доход. Для этого цифровые платформы были интегрированы с электронным сервисом ФНС «Мой налог».

- Идея интегрировать цифровые платформы с электронными сервисами фискальной службы оказалась удачной, поскольку позволила курьерам, водителям такси и другим людям, ищущим работу через агрегаторы, получить легальный статус, - говорит Ренат Бекишев.

Многие цифровые платформы, например, сервис «Яндекс.Такси» благодаря интеграции с сервисом ФНС «Мой налог» теперь умеют автоматически формировать чеки и обеспечивать платежи налога на профессиональный доход в бюджет.

А агрегатор YouDo берет на себя функцию выплат самозанятому, включая налоговое агентирование: платит налог за самозанятого, формирует чеки, отчитывается перед компанией-заказчиком, снимая с нее операционный процесс.

К тому же цифровые платформы предлагают зарегистрировавшимся через них самозанятым дополнительные бонусы. Например, в «Яндекс.Такси» самозанятый получает приоритет в распределении заказов, а еще три бесплатные консультации у юристов и промокод на смену, позволяющий 12 часов не платить комиссию «Яндексу». Особенно востребованными оказались бесплатные юридические консультации: ежемесячно от таксистов поступает более тысячи обращений. Их интересует уплата налогов, льготы и вычеты, обжалование штрафов и автострахование. Только за последние 1,5 года к сервису такси «Яндексу» удалось подключить более 170 000 самозанятых водителей, в некоторых регионах доля достигает половины от всех водителей такси, выполняющих заказы сервиса.

А на платформе YouDo самозанятые получают статус бизнес-исполнителя. Если юридические или физические лица хотят получать и оплачивать услуги по договору, то самозанятые, благодаря статусу бизнес-исполнителя, могут соглашаться на такие условия работы.

К тому же YouDo уже создает отдельное направление – b2b-платформу, на которой различные компании могут заказывать услуги у самозанятых. Спрос с стороны бизнеса на услуги самозанятых с каждым днем растет.

Получившие статус самозанятых водители, программисты, репетиторы, фотографы, парикмахеры, массажисты, аниматоры, сантехники рассказывают об очевидной выгоде: со статусом самозанятого получаешь право оформлять договоры с клиентами-юрлицами. Без этого многие клиенты сотрудничать с частником не готовы. Раньше, чтобы вести расчеты с юридическими лицами, многим приходилось искать знакомых ИП. А зарегистрировавшись самозанятым, безналичный расчет с компаниями можно проводить напрямую. То есть работать проще, возможностей для поиска клиентов больше, а налоги - мизерные. Не секрет, что у серых предпринимателей были сложности с получением банковских кредитов. Они не могли подтвердить свой доход. А теперь такую справку легко распечатать из мобильного приложения.

К тому же самозанятые в период пандемии смогли воспользоваться поддержкой властей. ФНС вернула им налог, уплаченный за 2019 г. (всего 1,5 миллиарда рублей), а также предложила налоговый капитал в размере минимального размера оплаты труда (12 130 рублей), который можно использовать для оплаты налога до конца 2020 года.