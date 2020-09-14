Прикамье ожидает череда ненастных дождливых дней

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Судя по не очень радостному прогнозу синоптиков, жителям Прикамья предстоит пережить целую череду пасмурных дождливых и ветреных дней.

- Всю неделю Прикамье будут с разных сторон атаковать циклоны, соответственно, почти ни одного дня не будет без дождей, разве что в четвергчетверг осадков ожидается чуть меньше, - говорит руководитель Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов. - Со среды усилятся порывы северного и северо-западного ветра, что также добавит дискомфорта. И температура воздуха будет на 1-1,5 градуса ниже нормы – во вторник, среду и четверг днем будет от 11 до 12 градусов. Лишь в пятницу и субботу теплый циклон обещает прогреть воздух в Перми и по югу края от 13 до 15 градусов, да и то ненадолго – уже в воскресенье его влияние ослабеет. Таким образом, мы будем наблюдать генеральную репетицию осени, которая все больше вступает в свои права.

Единственное утешение, по мнению метеоролога, - ночи не грозят быть слишком молрозными.

- Ночных заморозков мы пока не прогнозируем, - говорит Павел Смирнов.

Словом, раннее бабье лето у нас заканчивается. Ждать ли пришествия второго? Тут синоптики пока воздерживаются от прогнозов, слишком уж неустойчивая погода. Но напоминают, что периоды потепления в Прикамье в предыдущие годы случались и в октябре.